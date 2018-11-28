韓論文研究統戰 指導教授是蘇起

2018年11月28日 04:11 中國時報 陳君碩 ／台北報導 ／台北報導

高雄市長當選人韓國瑜選後立即籌組兩岸工作小組，並以淡江大學教授張五岳作為重要策士。其實韓對兩岸議題並不陌生，碩士論文研究的就是中共對台統戰策略，與張五岳更是在政大東亞所的學長學弟。韓在碩士論文序言中，除表達對張五岳感謝，對即將步入社會也展現俠義豪情，自許「天下即我心，俠義藏胸襟，殺惡便是善，劍出鬼神驚」。

政大東亞所所長王信賢回憶，韓國瑜是碩班18屆，張五岳是16屆，兩人在研究所時關係良好，當時大家一塊學習生活，培養了革命情感，此次韓找張做兩岸策士，就凸顯了兩人的深厚情誼。

韓國瑜選前終場辯論大方承認九二共識，事實上，韓對兩岸議題並不陌生，碩士論文研究的是中共對台統戰策略，指導教授正是九二共識創造者、前國安會祕書長蘇起。在論文序言中，也感謝蘇起在一大堆文字垃圾中篩、撿、審、濾，對其有思同再造之德澤。

王信賢指出，早年的東亞所鑽研中共黨史、馬列毛思想，對大陸意識形態理解較深刻，也學習辯證邏輯，會用簡單的話讓大家聽懂。他直言，此次韓打選戰，無論是策略或是「貨出人進高雄發大財」等口號，都有《毛選》的影子。

王信賢說，韓流席捲全台後，有不少東亞所所友在群組討論韓當年在政大的軼事，有人說韓請客吃飯頗大方，念舊重情義；有人想起當時在宿舍多數同學用自來水泡茶，但若韓在，就會跑到山邊，接山泉水讓大家泡茶。

韓國瑜在當年碩士論文的序言，對即將出社會的心情做了抒懷，或許也預示著他將任市長的心境，他寫道：「學藝已成，甫將下山步入瀟灑江湖，回首前塵縱然苦多於樂，可是我已走過，我已征服。眺首前程，雖然撲朔迷茫，但是『天下即我心，俠義藏胸襟，殺惡便是善，劍出鬼神驚』，歸德公子，又何懼之有？」

(中國時報)