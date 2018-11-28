續辦涉兩岸政策 盧籲中央支持

台中市長當選人盧秀燕（中）昨表示，上任後會透過管道去爭取舉辦東亞青運，希望中央能夠支持。（中央社）

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中國時報
、呂佳蓉、林勁傑／綜合報導

針對台中市能否重新取得東亞青運主辦權？市長當選人盧秀燕27日強調，未來會繼續爭取主辦東亞青運，也將透過多管道努力，但因此事涉及兩岸政策，未來若東亞青運真能在台中舉辦，將會有大陸選手到台中，屆時需要中央支持協助。

台中市東亞青運主辦權遭取消後，市長林佳龍多次強調不會放棄任何可能的救濟途徑，並持續爭取國際支持，但上月13日，市府收到東亞奧林匹克委員會回函，強調取消第1屆東亞青運的結果未改變，而中華奧會也不再尋求救濟方式。

盧秀燕昨公開表示，未來會繼續爭取舉辦東亞青運，但因相關軟硬體作業已延誤1年，依時程來看，東亞青運期程在明年7、8月間，時間上是否來得及，必須等就任後盤點相關工程才能確認。

大陸涉台人士則表示，台中當初能順利申請舉辦東亞青運是因為當時主政台中者為國民黨前台中市長胡志強，加上是由承認「九二共識」的國民黨執政中央，所以兩岸之間有默契。運動會是國際賽事，雖然地方首長表態支持「九二共識」，但僅能保證大陸會帶給台灣的地方兩岸和平紅利，但牽涉到國際事務則難以保證，因需要與執政黨有默契才行。

陸委會則表示，會持續關注相關發展並視情況提供必要協助。未來如大陸代表隊來台參賽，與其他國家及地區參賽團體一樣，依相關規定申請入境，陸委會將會與主管機關內政部移民署依規定處理。

(中國時報)

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