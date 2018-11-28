國共論壇 吳敦義不急著送件

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中國時報
／台北報導

藍營九合一選舉大勝，黨主席吳敦義僅在勝選當晚重申，國民黨以「一中各表的九二共識」維持兩岸和平穩定發展。據了解，吳敦義對黨對黨的國共論壇仍暫時擱置，由於他明年5月20日即訪陸解禁，並認為，除非蔡政府暗示提前「開綠燈」放行，否則不會主動送件。

藍營人士另外也擔心，民進黨是否會使出阻礙兩岸交流的「奧步」，修法延長卸任官員管制期，例如從3年變成6年，擋吳、馬等人訪陸，密切關注動態。

黨中央知情人士分析，吳敦義目前不用急著安排國共論壇，除了因為明年5月20日就解禁，加上這是黨中央對黨中央的層級，需要一定「基礎」承載，使其水到渠成。

這個「基礎」，就是藍營此次大勝15個縣市，而當務之急是在各縣市長就任之後，力推兩岸間的城市交流，所以黨中央應該先做的是統合、協助各縣市，甚至是2020年若有望取回政權後，各縣市也會期待屆時中央政府挹助預算，所以黨中央仍占重要角色。

不過，藍營人士也提出，目前最需要防範的，是民進黨會不會在選後以修法當武器，在兩岸交流上出「奧步」，使得本來的3年管制期，假國安藉口修到6年，刻意阻擋吳敦義，或甚至是前總統馬英九計畫在明年訪陸，「如果屆時真的這樣子修法，我們會出來抗議！」

選舉開票當晚，吳敦義於中央黨部出面向選民致謝時，在受訪時強調兩岸政策的看法。吳敦義當晚特別強調中國國民黨依據「一中各表的九二共識」，維持兩岸和平穩定發展。

不過，也有黨內人士認為，相較各縣市積極想透過兩岸交流、躍躍欲試「拚經濟」，黨中央卻顯得低調；畢竟各縣市不可能與大陸城市交流各行其是，需由黨中央來出面協調，哪個城市對哪個城市，哪些互為對口，要靠黨中央角色來進行。

(中國時報)

續辦涉兩岸政策 盧籲中央支持

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