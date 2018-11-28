拒絕暫緩增稅 川普揚言加碼

美國總統川普26日又放話，強調「中國必須公平對待我們」，並且稱極不可能接受北京提出暫緩提高關稅的要求。圖為大陸青島港，許多貨櫃被裝上船，等待運送。（美聯社）

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中國時報
李文輝／綜合報導

陸美貿易戰方興未艾，美國總統川普表示，他極不可能接受北京提出的推遲增加關稅的要求。若雙方未達成協議，原本加徵10％關稅的2000億美元大陸產品，將按計畫在明年元旦上調到25％，剩餘的2000億美元大陸輸美商品也都將加徵關稅。

大陸駐美大使崔天凱則警告，若事態繼續發展，全球市場將面臨被撕裂、分崩離析的真正風險，不符陸美兩國利益。

要求開放市場公平競爭

川普在專訪時說，他「幾乎不大可能」接受大陸暫時不調高關稅的要求。上調關稅將按計畫進行，除非大陸開放市場，允許美國公司進入大陸公平競爭。

美陸同意兩國元首在阿根廷布宜諾斯艾利斯20國集團峰會上會晤以來，貿易戰沒有任何緩解跡象。美國貿易代表辦公室針對大陸智慧財產權和技術轉讓政策進行「301條款」調查後，20日發表更新調查報告，稱大陸基本上沒有改變其「不公平、不合理、扭曲市場的做法」。

陸大使警告事態嚴重

大陸駐美大使崔天凱則在專訪表示，陸美雙方以互利共贏方式及時解決經貿問題，必將增強人們對全球經濟前景的信心。否則一旦失去信心，很多壞事都可能發生，其中一些將成為「自證預言」。

崔天凱提醒，過去幾十年，隨著世貿組織成立，與陸俄等新興市場經濟體和其他國家相繼加入，已清楚看到「全球化」市場發展的真正實現，重塑全球供應鏈，將使更多國家參與到一體化之中。

全球市場恐將分崩離析

「但如果我們任由當前形勢發展下去，這指的不僅是陸美之間，還包括美國與其他國家之間以及多邊體系發展的形勢，那麼全球一體化市場可能面臨分崩離析的風險。」崔天凱說。

至於美國企業常抱怨的技術轉讓，崔天凱說，相信有「技術換市場」的例子，「但這是企業間的商業協議，一方對此不滿，大可一走了之，沒人強迫他們做交易。」他強調，技術轉讓不是大陸政府或大陸公司所迫，而是市場競爭所迫。

(中國時報)

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