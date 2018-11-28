烏克蘭戒嚴30天 要俄還艦賠償

2018年11月28日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭的軍艦25日在刻赤海峽發生衝突，3艘烏艦艇遭俄方攔截並扣押，俄烏緊張局勢因此升級。烏克蘭總統波洛申科26日宣布，全國自28日起實施戒嚴30天，烏部分地區進入「戰爭狀態」。德國則表示，願意就俄烏刻赤海峽事件居中斡旋，以避免演變成嚴重危機。

波洛申科透過電視演說表示，他向國會要求實施戒嚴30天，而非安全委員會原先希望的60天。烏克蘭國會26日晚批准了在烏部分地區實施「戰爭狀態」30天的戒嚴令，這些地區包括與俄國和摩爾多瓦德涅斯特河沿岸俄控區接壤的州，以及黑海和亞速海沿岸的州。

烏海軍3艘艦艇25日駛向刻赤海峽途中，在黑海某海域遭俄方攔截和扣留。俄方稱烏艦艇未經許可駛入俄方領海，烏方則指俄艦艇故意撞船並開火傷人，還說有俄戰機向烏艦艇發射飛彈，導致其一名反情報官員重傷。

俄電視台27日播出了3名被扣留烏方人員發表聲明的畫面，其中一人自稱明白烏方行動屬「挑釁性質」。烏海軍司令指這些人員係被迫說謊。烏方要求俄立即為受傷軍人提供醫療救護，確保他們安全返國，歸還被扣押的軍用物資，並向烏方賠償所造成的損失。

俄總統普丁與德國總理梅克爾26日晚通電話，討論黑海事件。普丁對烏進入戰備狀態表示「嚴重關切」，警告烏方勿再採取「魯莽行動」。德國外長馬斯呼籲俄烏兩國保持克制，並說德國可在諾曼第四方會談框架下居中斡旋，以避免演變成嚴重危機。

聯合國安理會26日召開緊急會議，烏克蘭駐聯合國大使葉利琴科呼籲國際社會加大對俄制裁力度，還稱烏方準備動用一切手段實施自衛權。俄羅斯駐聯合國副代表波利安斯基則指烏方意在挑釁俄、製造政治話題，為波洛申科在明年即將登場的總統大選製造優勢。

美國駐聯合國大使海利說，俄在刻赤海峽的行為是對「烏克蘭主權的嚴重侵犯」，美方將持續對俄實施制裁。北約祕書長史托騰伯格26日也警告俄須明白其行動後果，還列舉了北約此前採取的「支持烏克蘭」措施，包括技術援助和對俄經濟制裁在內。

在俄烏因刻赤海峽事件關係緊張之際，烏克蘭媒體爆出，美國空軍1架波音RC-135V偵察機26日從希臘的基地起飛，闖入俄羅斯「後院」黑海水域，並向俄控克里米亞半島沿岸方向飛行。

(中國時報)