卜睿哲看台選舉 結果「有點意外」

2018年11月28日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣九合一大選與10項公投24日落幕。針對執政的民進黨受到重挫，前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲不認為是蔡英文政府兩岸政策的失敗，指這僅能反映民眾不滿蔡政府內政表現，他也不認為本次選舉是北京的勝利或華府的失敗。

前AIT主席卜睿哲接受採訪時表示，本次選舉國民黨表現較預期好，讓他「有點意外」。他認為，民進黨敗選主要是因為選民不滿蔡政府內政表現，兩岸政策因素影響不大，「選舉結果完全不代表2020年台灣會出現國民黨籍的總統，他們甚至還沒有候選人」。

卜睿哲稱，他不認為本次選舉是北京的勝利或華府的失敗，「北京很可能試圖利用國民黨的勝利，直接與國民黨地方領導人打交道」，但他認為，如果把這次選舉結果看成是選民對蔡英文總統兩岸政策的否定，或許是個錯誤。

《華爾街日報》25日評論也指，本次選舉可看出台灣人的務實性格，選民對民進黨的經濟表現感到失望，也不欣賞蔡英文拒絕承認九二共識，造成台灣承受各方面損失，這可以說明民眾為何拒絕以台灣名義參加東京奧運的公投案。

此外，針對本次公投結果反對解禁日本福島等5縣食品輸台，日本農林水產大臣吉川貴盛27日表示，「未能讓台灣消費者充分理解日本食品的安全性，感到非常遺憾。」千葉縣知事森田健作也強調「不會放棄」，未來仍會有耐心地尋求台灣民眾的接受與理解。

(中國時報)