洞察號火星傳回首張照片

2018年11月28日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國太空總署（NASA）的無人探測器「洞察號」26日成功登陸火星，執行首次探索火星內部奧祕的任務。這是NASA史上第8次登陸火星。「洞察號」將探測火星地質與地震活動，了解它的形成歷史，並且為20年後人類登陸火星鋪路。

在太空旅行將近7個月，飛越5億4800萬公里以後，終於在26日抵達火星。「洞察號」穿越火星大氣層、衝向地表之際，NASA人員屏氣凝神地等待。這具探測器延續NASA以往方式，倚靠隔熱屏障、巨型降落傘、反向火箭與大氣摩擦降低墜落速度。在距離火星地表約124公里高的大氣層，「洞察號」時速高達1萬9800公里，過了近7分鐘靠近地面時，時速僅剩8公里。由於探測器可能在這段時間內燒毀，NASA形容是「恐怖的7分鐘」。

安全登陸的「洞察號」透過同行的2枚迷你衛星，26日下午3時傳回確認訊號。加州帕薩迪那噴射推進實驗室（JPL）工程師們歡呼擁抱。幾分鐘後，「洞察號」傳回一張布滿塵土的「自拍」。

JPL首席工程師曼寧表示，登陸過程「完美無缺」，第一張照片意義重大，象徵「洞察號」已經正式開始工作。「洞察號」降落在埃律西昂平原西部，這塊相對平緩廣闊的陸地靠近火星赤道。它的降落地點距離2012年火星探測車「好奇號」著陸點約600公里。

「洞察號」接下來會開展太陽能板，接著需要2至3個月時間，使用機械手臂放置探測設備，這段期間科學家將透過照片觀測，預計明年春末才會取得採樣數據。它將待在火星上2年。

「洞察號」首席科學家巴納特表示，這次任務對火星研究有重要意義。將透過探索火星核心，分析形成歷史，增加對地球起源的認識。至今科學研究已掌握火星表面、大氣層、電離層狀態等訊息。

(中國時報)