向冠鈞致敬 器捐遺愛6家庭

王黃冠鈞警專畢業時和父母幸福合影，如今將大愛遺留人間。（家屬提供）

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中國時報
／桃園報導
國道公路警察局員警王黃冠鈞被醫院判定腦死，家屬決定器捐延續大愛，國道員警27日在醫院列隊送他最後一程。（國道公路警察局提供）
近年國道警察執勤殉職

國道警楊梅分隊21歲實習警員王黃冠鈞，在國道1號南下湖口路段，處理交通事故時遭後車追撞重傷昏迷，醫生前晚判定腦死，家屬昨天決定透過器捐將他的大愛永留人間，同時也呼籲加速通過國道警察危險津貼，讓冠鈞留下歷史的價值，國道警察局的同事及其親友則在病房外列隊敬禮送冠鈞最後一程。

王黃冠鈞10月20日才到楊梅分隊實習，本月23日就發生嚴重事故，家屬決定器捐，捐出冠鈞的心臟，肝臟、2枚腎臟，2枚眼角膜及血管，共6個家庭能夠受惠。昨天下午，冠鈞在父母及親人的陪同下從加護病房推進開刀房摘除器官，由醫師進行摘取。

最後一程 同僚列隊敬禮

王黃冠鈞的父親也是警職，過去在特勤小組，目前在保五總隊擔任小隊長，他哽咽表示，自己是警察，平常工作不怕危險不怕苦，但最擔心也是警察的兒子安全，感謝社會大眾的集氣，讓他有幾天時間和兒子共處，並為他做出有意義的決定，讓冠鈞的生命延續、在其他人的身上重生。

冠鈞媽媽表示，希望能替國道警察發聲，盼冠鈞的犧牲能加速國道警察危險津貼通過，讓冠鈞留下歷史的價值。她哽咽著說，冠鈞是3個小孩中最聽話的，從小以爸爸為榮，有顆善良、幫助別人的心，實習1個月就發生憾事，「撕裂我們為人父母的心！」

最後一面 要原諒肇事者

她還說，事發當下肇事者並沒有來，還是她請國道警察的長官幫忙聯絡才到場，一個肇事者如果有責任、義務，應該第一時間就來，當肇事駕駛27日來見冠鈞最後一面時，她也不知道要面對他，「因為我不知道我能不能原諒他」。

冠鈞的父親則帶王姓肇事者進去加護病房，並在冠鈞耳邊輕聲告訴他，要原諒對方，帶著寬恕的心離開，他也安慰肇事者，希望他以後開車能注意安全。

國道警察局表示，冠鈞在執行職務中死亡，撫卹權益比照現職人員，另該大隊自費投保意外險300萬元也可理賠，至於國道警察危險加給部分，內政部正全力溝通爭取中。

(中國時報)

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