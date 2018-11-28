7年5國道警殉職 陳家欽全力爭權益

2018年11月28日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

據統計，7年來已有5名國道警察因公殉職。內政部和警政署努力爭取危險加給，改善服勤裝備，讓員警無後顧之憂，警政署長陳家欽昨天說，努力為警察同仁爭取更好的保障與權益，「這是我的責任，會全力以赴！」

昨天器捐的王黃冠鈞，由於已正式分派到單位服務，與警校暑假實習生不同，對於該員撫卹，陳家欽已召開會議決定，將依法比照現職員警「因公殉職」規定辦理，其他有關追晉職務、楷模獎章、國旗覆蓋等，也將會全力協助家屬完成。

陳家欽感慨地說，雖然從優撫卹，都無法彌補家屬心中的痛，但這兩年幾起國道警察殉職案例，凸顯執勤方式與環境需改善，目前由國道警察局檢討修正，避免憾事再發生。為提振國道警察的士氣，「國道警察危險加給」也已送出草案，由內政部和相關部會溝通爭取中。

他不捨地說，冠鈞的殉職，很遺憾也很難過。據了解，由於事發在選前之夜當天清晨，開票又到凌晨2時許才結束，加上丁守中陣營到法院遞狀打訴訟，陳家欽在警政署指揮所待到清晨5時許才離開，上午10時就低調前往長庚醫院探視。

陳當場承諾冠鈞的父母，別憂心醫療手術費用，他會協調民間公益資源全部負擔，他也向家屬拍胸脯，已請長庚醫療團隊，給予最好的醫療技術，「只要能救他回來，能力所及，我一定全力以赴。」但無奈醫院仍判定腦死，家屬決定拔管器捐。

陳家欽也在臉書NPA署長室PO文表示，警政署現在能做的，就是修正調整讓同仁更安全的執勤方式與環境，別再讓遺憾發生。

(中國時報)