被嗆看三小 黑幫開槍又揮刀

熱鬧北市東區27日上午發生槍擊事件，24歲傅姓男子遭人開槍射擊，所幸送醫無大礙，警方循線逮捕3名涉案男子偵辦中。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

24歲傅姓男子與友人通宵喝酒，昨天上午坐在忠孝東路4段路旁花圃休息，因細故與竹聯幫捍衛隊蔡姓男子發生衝突，傅雖以1打3，但過程有人持刀攻擊，刀片狠砍卡進傅的頭內，蔡最後拿出一把槍，朝傅身旁連開3槍示警，傅全身是血倒臥街頭，送醫急救無生命危險，警方陸續逮捕蔡嫌3人，依殺人未遂等罪嫌送辦。

警方調查，傅男在東區居酒屋上班，前晚與朋友聚會喝酒，直到上午6時許才結束，傅後來坐在忠孝東路旁花圃休息，24歲蔡男經過，傅嗆對方：「看三小！」引發蔡的不滿，找謝姓、李姓友人尋釁。

傅拿出隨身甩棍，蔡這方則有人拿刀，4人在街頭混戰大打出手，過程中傅的右手、左臂和頭部都被刀砍中，最後1截刀片更卡在他的右部頭內，但傅毫不退讓一路狂打，雙方打進巷弄， 蔡隨即從附近機車內取出1把手槍，朝傅周遭開3槍警告，但未打中對方。

傅因流血過多筋疲力盡，最後不支倒地，蔡、謝等人隨即開車離去。警方獲報到場後，在場現採得3枚彈殼，原以為傅中彈，但傅送醫動完手術，才發現卡在頭部的是刀片，傅向警方表示，完全不認識對方，並叫嚷著：「這條要討回來！」一度不願報案。

警方晚間在雙北市找到蔡嫌3人，其中謝、李表示只有勸架沒動手，而蔡嫌則坦承開槍，警方最後在其住處起出作案槍枝，全案由警方漏夜偵辦中。

(中國時報)

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