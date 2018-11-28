永康街刀匪假釋 割臉行搶收押

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中國時報
／台北報導

男子胡同文，4年前在北市永康商圈持刀行搶名醫彭瑞鵬妻子林瑞瑩，未料，假釋出獄僅1星期，胡又在大安區永康街隨機搶劫來台研修的38歲張姓馬來西亞女子，並持刀劃傷張女左臉3刀被捕，台北地檢署複訊後，以胡涉犯強盜重罪，且有逃亡及再犯之虞，向法院聲押獲准。

58歲的胡嫌前科累累，他曾在28年前於北市延平北路附近持剪刀隨機行凶，見人就刺，1小時內刺傷10名小學生和婦人，最年幼的傷者只有7歲，傷勢最重的徐姓婦人險被刺瞎。2002年胡又犯下1起強盜案，2006年出獄後又到西昌街超商偷香菸，被店員發現後攻擊對方逃跑。

2014年1月8日，胡在永康街商圈隨機行搶，尾隨從華南銀行信義分行走出且手提大包包的林瑞瑩，趁林婦走到巷弄，持摺疊刀猛刺行搶，造成林婦幾乎毀容，震驚社會。

當時警方根據監視器畫面，循線逮捕胡嫌到案，2015年8月，胡嫌被加重強盜罪判刑5年確定，入監服刑，在關了4年多1周前才剛出獄，又因缺錢花用，再度挑選永康商圈持刀行搶，本月25日，胡尾隨張女，趁其不備從後方攻擊，並對左臉頰猛劃3刀，其中左臉頰刀傷深達1公分。

胡嫌逞凶後逃亡信義路巷弄，被見義勇為民眾，一路尾隨報警前往逮人，他落網後坦承缺錢花用犯案，在警局不時冷笑或是沉默，大安警分局偵訊後依強盜、傷害等罪嫌送辦，檢方聲押獲准，也讓永康商圈暫時恢復平靜。

(中國時報)

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