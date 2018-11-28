再提兩岸一家親 柯P態度不變

2018年11月28日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北市府宣布，今年台北－上海雙城論壇預計12月20日舉辦，由於許多準縣市首長近日都表態承認九二共識，市長柯文哲27日也被問到，是否會在論壇中再提兩岸一家親或九二共識？對此，柯並沒有正面回應，但他強調，「柯文哲還是柯文哲，台北還是台北，雙城論壇就是雙城論壇」，幕僚解讀，柯的態度基調不會改變。

以循環經濟作主題

周一才剛從選戰模式恢復正常上班的柯文哲，立刻就宣布今年雙城論壇將在下個月20日登場，且已經確定要以「循環經濟」作為主題，並針對公宅、都更、健康、文化、環保等面向辦理分論壇。

按照往年安排，20日如辦理主論壇、分論壇，身為主辦方的北市府會先在前一天晚上，也就是19日晚上舉辦晚會接待上海參訪團，另也會在行程中安排市政參訪行程；據了解，上一屆雙城論壇晚宴地點走樸實路線，選在市政大樓內的餐廳舉辦，但今年論壇和晚宴場地應都會選擇在晶華酒店。

值得注意的是，選後不少藍營新科準縣市長都表態支持九二共識，期吸引更多陸客、陸資，但柯受訪僅低調表示，在12月20日舉辦雙城論壇，是有跟中央商量過，大家都不贊成在選前辦，但也不要拖過這任期，所以就訂在12月25日之前辦；至於講稿，柯文哲雖稱還沒開始想，但也說，「我的定調是，柯文哲還是柯文哲，台北還是台北，雙城論壇就是雙城論壇。」

交流秉持五個互相

親柯幕僚分析，柯文哲講稿還沒擬定，所以現階段不會明確回應屆時談話內容，包括會不會提到兩岸一家親等說法；但是，柯的態度很清楚，無論其他縣市首長如何表態自己的兩岸論述，柯本身對於雙城論壇的態度不會改變，既過去多次重申兩岸應該秉持「五個互相」、「兩岸一家親」態度交流，這樣的基調在今年亦不會改變。

(中國時報)