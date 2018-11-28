淡海輕軌 最快年底試營運

淡海輕軌最快年底通車，是新北市第一條自建捷運系統，更是首例國車國造案。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

淡海輕軌綠山線最快年底通車，新北捷運公司27日公布票價，比照台北捷運系統現行票價結構收費，基本票價20元，全線7.3公里單程票價最高25元，持電子票證普卡享8折優惠，轉乘公車、捷運皆享雙向轉乘優惠，也納入雙北市1280元定期票範圍。

暫不合併北捷里程計費

新北捷運公司董事長陳建宇表示，淡海輕軌是新北市自建的第一條捷運，也是北台灣第一條輕軌路線，綠山線全長7.3公里共設11個車站，由紅樹林站起，依序是竿蓁林、淡金鄧公、淡江大學站、淡金北新站、新市一路站、淡水行政中心站、濱海義山站、濱海沙崙站、淡海新市鎮站與崁頂站。

陳建宇說，淡海輕軌基本票價20元，搭乘里程每增加3公里增加5元，搭乘淡海輕軌享三重優惠，包含民眾持電子票證普通卡搭乘淡海輕軌享有8折票價優惠，折扣後的基本票價為16元，轉乘公車享有單程票半價（8元）的轉乘優惠，轉乘北捷同享8元轉乘優惠。

另電子票證特殊卡種，如持新北市敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡、兒童卡搭乘淡海輕軌，同樣享有半價優惠（公告票價4折優惠），轉乘優惠4元。

尖峰時期10分鐘一班車

陳建宇表示，淡海輕軌考量系統整合問題，不與北捷系統合併里程計費，乘客搭乘淡海輕軌要轉乘北捷須先刷卡出站，再刷卡進北捷紅樹林站，但可享轉乘優惠，與里程合併計費的票價，經過精算差不到1元以內。

陳建宇說，淡海輕軌已在本月11日完成市府的初勘作業，交通部預計12月辦理履勘，履勘改善後，最快年底前可以通車試營運，目前班次規畫尖峰時期每10分鐘一班，離峰則是每15分鐘一班。

初期開放民眾免費試乘

陳建宇說，試營運初期將開放民眾免費試乘，讓新北市民、外縣市民眾甚至是國外的旅客體驗淡海輕軌，每個車站內都會有幾米創作的藝術品陪伴乘客渡過候車的時光。

(中國時報)

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