鄭文燦籲小英 府院黨改組

2018年11月28日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦因明年度總預算審查，婉拒擔任民進黨代理黨主席，他已向蔡英文總統說明，並且提出民進黨的檢討，不僅是政策調整，府、院、黨都應該改組，同時要積極回應民意，只有大破大立，才能重新贏回人民的信任。

婉拒擔任代理黨主席

桃園市為六都唯二的民進黨執政縣市，鄭文燦選情平穩，票數成長14萬餘票，面對綠營這次大選的挫敗，桃園算是「不退反進」，選後連續3天到13區謝票，27日來到蘆竹區，包括南崁地區的五福宮、與桃園區交界的龍德宮、福隆巖、德林寺等地，受到支持者熱烈歡迎。

面對民進黨遇到的困難，鄭文燦說，身為團隊的一份子，應該要一起去面對，同時找出問題的根源，希望就這些部分能夠多參與，對於代理黨主席部分，他以市議會審查明年度預算為由婉拒，必須以市政為主。

願意多承擔中央事務

鄭文燦表示，代理主席要主持中常會以及黨務的工作，目前市議會要審查預算，大部分時間都在議會，這段期間角色有點衝突，同時也要面對立委的補選。

「中央的事務我願意多幫一些忙、多承擔一些責任，這是應該的。」鄭文燦提醒總統，只有黨改組是不夠的，府、院、黨都應該改組，要大幅度、積極回應民意，只有大破大立，才能重新贏回人民的信任，只有檢討選戰策略、只有改組，這樣是不夠的。

「一個黨不要怕失敗，怕的是失去民心。」鄭文燦說，政黨的生命在於人民的支持，要積極的去反省，到底哪些政策是不對的、不夠的，該調整就要調整，該改變就要改變，這樣執政才能長久。

(中國時報)