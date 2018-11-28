善用花博效益 燕拚經濟藍圖

2018年11月28日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中市如何拚經濟？市長當選人盧秀燕27日表示，將善用「花博經濟」效益，透過12歲以下學童免費等多項策略，吸引外縣市、外籍人士參觀，以帶動台中的觀光、交通與餐飲業，就任後並會積極推動興建國際會展中心，兌現「前店、後廠、自由港」的經濟藍圖。

擺出愛心 繼續車隊謝票

盧秀燕昨繼續車隊謝票，她站在戰車上與沿路民眾揮手，還擺出「愛心」動作與路旁民眾互動。

盧秀燕表示，花博花86億才做好，這段時間入園觀賞的遊客卻不多，她這幾天都在思考如何運用花博行銷，接下來會親自去看園區狀況，希望透過配套與行銷策略催生「花博經濟」，讓外地民眾來看花博，進而讓各行業都受惠。

盧秀燕舉例，像明年起花博將免費開放台中市民入園，也針對12歲以下孩童免費，消息傳出後，許多外縣市家長很關切，藉由類似策略吸引外縣市、外籍民眾來花博，可帶動台中的交通、觀光與餐飲等各產業經濟。

12歲以下免費 吸引人潮

外界擔心台中市民免費入園政策是否需與AIPH（國際園藝工作者協會）協商？盧秀燕說，合約上雖不必與AIPH重新協商，但基於禮貌、會照會對方此新政策，至於之前已購買的兒童票能否退票？則須了解當初銷售合約後進行。

盧秀燕表示，上任後將大力推動興建國際會展中心，因台中現有的展覽中心不符合城市規格，要提供讓買家來看產品、下訂與交流的地方，軟體部分則將與民間團體、產業及農會合作行銷。

(中國時報)