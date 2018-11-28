黃偉哲謝票 拚市政無縫接軌

2018年11月28日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市長當選人黃偉哲27日啟動謝票行程時，除強調未來希望少點政爭，全力「拚經濟」外，也證實這兩天接到不少推薦小內閣人才的電話，但人事需要整體考量，他將於12月15日前陸續公布名單，就任後也沒有「蜜月期」，一定要做好無縫接軌。

接獲人才推薦 多方評估

黃偉哲的謝票行程，上午9點30分從關廟山西宮開始；出發前，他還先入廟參拜關聖帝君，隨即車隊掃街，行經龍崎、歸仁到仁德，下午則在溪北地區謝票。

黃偉哲認為，各縣市政府的政務官，可能因為有些工作默契需要調整，也有新舊任交接等不同狀況，北漂、南漂都很正常。這兩天接到許多朋友的電話，推薦在某些縣市政府表現得還不錯的幹部，但因還需兼顧立法院事務、拜訪新科議員，市府小內閣的人事安排，將先聽取各局處簡報後，再進行整體評斷及選擇。

黃偉哲不諱言說，不確定感的確會讓公務員及首長做事有一點忐忑，因此將於12月15日前陸續公布新任人選，讓新人在12月25日上任之前有熟悉業務的時間，畢竟短時間面臨政績壓力，市政業務得做到無縫接軌。

未來府會關係 合作為重

至於未來的府會關係，黃偉哲也指出，應以合作為重，而非對立。如同他在擔任民代時，並不是很強勢，也沒有「橫著走」，將謙和地拜會每位新科議員，不要再政治鬥爭，多為民眾謀福利，如此才符合鄉親的期待。

(中國時報)