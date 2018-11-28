饒慶鈴將與高雄合作賣農產

2018年11月28日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

國民黨台東縣長當選人饒慶鈴27日前往南迴線謝票時重申要以文化、藝術點亮南迴，她也提到，選前曾與韓國瑜簽訂「新南南經濟聯盟」，未來將會跟高雄合作，努力把台東農特產品賣出去，實現「人來、貨出、賺大錢」的概念。

新南南經濟結盟

饒慶鈴在11月3日就曾到高雄與韓國瑜共同簽署「新南南經濟結盟備忘錄」，誓言要一起為台東、高雄兩地人民共同拚經濟，她說，選前看到韓國瑜提出新南南經濟共榮圈的想法時，就很認同這項理念，因此促成這次備忘錄的簽署。

饒慶鈴強調「誰能夠讓人民賺大錢，人民就會選擇誰」，果然兩人都順利當選，自己要延續台東幸福，而韓國瑜則要翻轉高雄，都背負著艱鉅任務。

饒慶鈴重申台東、高雄是共同經濟體，希望能夠透過彼此攜手合作，努力把台東農特產品，像是南迴地區特有的紅藜 、洛神、小米等農產品，或特有的豐富漁產大力推廣。只要經濟起來，人民有感，未來縣政府所推的青年返鄉政策，就更可以實現，請台東鄉親給她時間，絕對不負眾望。

打造南迴新亮點

饒慶鈴昨天從台東最南端的達仁鄉開始南迴掃街行程，民眾看到她站在吉普車上致謝，都熱情的揮手歡呼，恭喜她順利當選，饒慶鈴表示，其實從選前到各鄉鎮走訪時，就認真聽取民意，都會將這些建言記錄下來，未來跟縣府團隊一起實踐。

她也說，在選前推出的6大政策裡，就擘畫了加強南迴地區成為新亮點，未來一定能以人文、藝術結合觀光產業等政見，讓人民對縣政有感，不負所託。

(中國時報)