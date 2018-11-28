太平山迎曙光羅東林管處有禮

太平山國家森林遊樂區是欣賞日出的絕佳景點，在望洋山步道還有機會欣賞到龜山朝日。（羅東林管處提供）

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中國時報
／宜蘭報導

海拔約2000公尺的宜蘭縣太平山，向來是欣賞日出的絕佳景點，為迎接2019年第一道曙光，羅東林管處轄下的太平山將在當日凌晨3時開放入園，還要贈送遊客限量書籤，讓前來觀日的遊客作為新年的專屬收藏紀念。

羅東林管處表示，太平山國家森林遊樂區從2015年起在元旦當天推出迎曙光活動，今年園區提早在凌晨3時入園，當天入園的遊客憑發票購票人數，每人會贈送1張太平山2019年限量版翠峰湖日出書籤。

林管處指出，海拔2000公尺的太平山是賞日出絕佳地點，在群山環抱下有時還會出現壯闊的雲海，日出與雲海同時出現時，景致美不勝收，據中央氣象局資訊，2019年元旦太平山日出時間預估在清晨6時30分至6時50分間。

太平山國家森林遊樂區適合觀日的地點有太平山莊觀景台或蹦蹦車車站前廣場、翠峰湖景觀道路14K觀景台、翠峰湖環山步道3K觀日平台，在望洋山步道觀景台還有機會觀賞龜山朝日。

林管處表示，太平山區內翠峰景觀道路元旦上午凌晨3時至9時間將實施「時段單向通行」交通管制措施，翠峰景觀道路6時30分後禁止車輛進入，直至9:00後正常開放。上午8時前限制車輛自翠峰湖通行至太平山莊，翠峰湖環山步道西入口部分路段施工封閉，遊客可從翠峰景觀道路16.5K處的由東入口進入。

(中國時報)

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