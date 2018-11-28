國車國造 創造上百億軌道商機

2018年11月28日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

淡海輕軌第一期即將完工，這條北部第一條輕軌捷運為台灣軌道產業帶來新希望，不僅創建造期即委託藝術家規畫公共藝術，更是首例執行「國車國造」重要計畫，不僅節省十數億機廠設備採購費與維修費，更創造未來其他軌道建設超過144億元商機。

過去公共藝術多是工程完工後，找來藝術家創作，缺乏整體性與公共工程格格不入，淡海輕軌在工程開始不久，即組成推動小組著手規畫，找來知名藝術家幾米共同參與。

幾米在參與規畫創作過程，為輕軌創作的繪本故事涵蓋綠山線11座車站，作品融入淡水意象，讓旅客看見繪本中可愛小女孩穿梭車站間，一起展開旅程，預期將吸引許多國際旅客搭乘。

另台灣發展捷運軌道始終仰賴國外廠商，因機電整合問題，每蓋1條捷運就要興建1座機廠，新北市府從淡海輕軌一期招標策略下手，合約明訂後續擴充計畫，得標廠商可在接下來安坑、五股、八里、三芝輕軌標案中取得優先議價權，包括淡海一期15輛列車，總計69輛列車需求，擴大採購規模，吸引廠商投資。

淡海一期得標商是中鋼子公司台灣車輛公司與德國福伊特公司跨國合作技術轉移，包括車體結構、車內空調、客室玻璃和座椅、車上燈具、駕駛台、轉向架框等都能在台灣生產，預期最少可創造68億元以上商機，若將技術推行全國，商機可達144億元。

(中國時報)