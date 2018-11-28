花彩節楊梅區 桃園版普羅旺斯

2018年11月28日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

花彩節系列楊梅展區自12月1日至9日在楊梅上湖花田舉辦，大片仙草花海酷似薰衣草，有遊客笑稱是桃園版的「普羅旺斯」，此外還推出限定版仙草霜淇淋等，另外楊梅、龍潭、平鎮、蘆竹等4展區同步開展，歡迎遊客參觀。

市府祕書長李憲明27日到楊梅花彩節展區，他說，花彩節是利用2期稻作休耕期種植的綠肥，這些綠肥將來能作為稻米生長時的肥料，今年花彩節首次利用楊梅在地仙草，打造紫色花海，展區也稱作「紫愛楊梅」。此外楊梅區農會也製作相關相關商品，如仙草乾、仙草茶包、仙草茶餅、仙草茶、仙草雞等，甚至還有限定版仙草霜淇淋。

農業局長郭承泉表示，花彩節楊梅展區的仙草花海，有漸層式花田搭配「織竹圓滿」、「紫迷聖誕樹」、「幸福玻璃屋」等藝術妝點。此外限定仙草冰淇淋，是採用楊梅仙草2號前端莖葉乾燥後磨粉製成，搭配牛奶霜攪拌後，別有一番風味。假日期間將推出花田音樂會，12月1、2、8、9日中午12時、13時各有限額75名的仙草手工皂DIY體驗。其餘還有花毯伸展台走秀、花田小天使走秀賽、大地體驗課程DIY、花田市集。

目前桃園花彩節大溪展區已展開，12月1日起，楊梅區、龍潭區、平鎮區及蘆竹區等4大展區同步展開，後續還有中壢區、復興區陸續展開，歡迎遊客觀賞。遊客可至臉書搜尋活動專頁「2018桃園花彩節」。

(中國時報)