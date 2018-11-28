花彩節楊梅區 桃園版普羅旺斯

花彩節系列楊梅展區自12月1日至9日在楊梅上湖花田舉辦，走在紫色花海中，相當夢幻。（市府農業局提供）

友善列印
中國時報
／桃園報導

花彩節系列楊梅展區自12月1日至9日在楊梅上湖花田舉辦，大片仙草花海酷似薰衣草，有遊客笑稱是桃園版的「普羅旺斯」，此外還推出限定版仙草霜淇淋等，另外楊梅、龍潭、平鎮、蘆竹等4展區同步開展，歡迎遊客參觀。

市府祕書長李憲明27日到楊梅花彩節展區，他說，花彩節是利用2期稻作休耕期種植的綠肥，這些綠肥將來能作為稻米生長時的肥料，今年花彩節首次利用楊梅在地仙草，打造紫色花海，展區也稱作「紫愛楊梅」。此外楊梅區農會也製作相關相關商品，如仙草乾、仙草茶包、仙草茶餅、仙草茶、仙草雞等，甚至還有限定版仙草霜淇淋。

農業局長郭承泉表示，花彩節楊梅展區的仙草花海，有漸層式花田搭配「織竹圓滿」、「紫迷聖誕樹」、「幸福玻璃屋」等藝術妝點。此外限定仙草冰淇淋，是採用楊梅仙草2號前端莖葉乾燥後磨粉製成，搭配牛奶霜攪拌後，別有一番風味。假日期間將推出花田音樂會，12月1、2、8、9日中午12時、13時各有限額75名的仙草手工皂DIY體驗。其餘還有花毯伸展台走秀、花田小天使走秀賽、大地體驗課程DIY、花田市集。

目前桃園花彩節大溪展區已展開，12月1日起，楊梅區、龍潭區、平鎮區及蘆竹區等4大展區同步展開，後續還有中壢區、復興區陸續展開，歡迎遊客觀賞。遊客可至臉書搜尋活動專頁「2018桃園花彩節」。

(中國時報)

國車國造 創造上百億軌道商機 北港溪溫泉嘉年華 泰雅渡假村登…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。