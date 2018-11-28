南市議會開快車 1天審完227案

2018年11月28日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市議會27日召開臨時會，審議完成定期大會未完成的議案199案、新增議案26案，以及臨時動議案2案，合計227案。會後，議長賴美惠與議員、市府團隊還在議事廳合影留念，為本屆大會畫下句點。

議會指出，此次臨時會共審查227案，有上次未完成審議的墊付案44案及此次新增25案墊付案；其中，墊付案僅1案未獲大會同意，其餘68案全數同意墊付，合計通過中央補助款或特定財源44億8118萬9000元、市庫負擔36億5270萬8348元及墊付預算總計81億3389萬7348元。

其中，保安市提3號案－前瞻基礎建設計畫補助辦理「台南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規畫作業」墊付案，大會決議於下屆議會成立後進行專案報告，並經半數議員同意後使得動支。至於大會不同意的墊付案，則為體育處所提的「配合十二年國教─107學年度體適能檢測站設置計畫」。

此外，衛生局所提「台南市加水站衛生管理自治條例」修正草案，大會也決議將第12條第1項修正為：「盛裝飲用水應為無色、無味、無臭之液體。加水站業者每年應自行送驗其販售之盛裝飲用水至少1次。但水源來源非自來水者，主管單位應抽驗至少2次，費用由業者負擔。」至於「台南市公民投票自治條例」修正案，照審查意見不予通過。

(中國時報)