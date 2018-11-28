七彩繽紛聖誕紅 歡喜迎耶誕

2018年11月28日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

耶誕節腳步加近，過節氣氛越來越濃厚！台北花卉批發市場周邊布置大面積各色聖誕紅，除了常見的鮮紅色外，另有粉紅、白、淡黃等種類，並特別排成心型樣式，吸引不少民眾駐足拍照，台北花卉批發公司表示，今年風調雨順，聖誕紅供應量充足，歡迎民眾多加採購。

紅色、白色、粉紅花卉佈滿台北花市周邊，吸引民眾駐足合影，耶誕節即將到來，台北花市也備足聖誕紅盆栽，因應採購人潮，除了最普遍的大紅色外，也有淡黃、白色、粉紅等特殊色，不少民眾也會購買銀葉菊、松柏類植物搭配，營造濃厚過節氣氛。

台北花卉業務部副理陳根旺表示，今年氣候穩定供貨充足，目前市面上共有162萬盆到貨量，由於聖誕花幾乎以盆花為主，價格也較切花穩定，目前批發價3吋盆，每盆售價約40至50元、5吋盆為100至150元，另外還有6吋盆批發價約在150至180元。

陳根旺指出，國產耶誕花卉依照花期分為早生花和晚生花，10月、11月屬於「早花」花朵顏色較淡、花苞偏小，11月中旬過後則為「正期花」，花朵顏色轉深，他也指出，冬季花卉一般花卉花期較長，歡迎民眾多加採購

另外，因應民眾室內裝飾需求，商家也推出迷你桌上耶誕樹，高度約在30至50公分，還可自行DIY裝飾，成為最夯的辦公室小物。

(中國時報)