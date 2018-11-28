4公所又老又破 爭經費重建

苗栗縣政府爭取前瞻計畫補助，配合自籌款辦理銅鑼鄉公所等4公所老舊建物拆除改建，改善民眾洽公環境。（陳慶居攝）

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中國時報
、巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣頭份市、三灣鄉、銅鑼鄉及西湖鄉公所，使用時間已有4、50年，建物老舊龜裂並接近斷層帶，有安全顧慮，且多數廳舍及停車空間不足，其中三灣甚至是唯一沒有自有土地的鄉公所，縣府積極爭取前瞻計畫補助，由內政部及地方自籌經費1至1.6億元拆除重建。

苗栗縣政府民政處長彭基山表示，內政部已初步核定4個市鄉公所拆除重建計畫，但實際核定金額要視各公所的後續規畫、細部設計及審查結果而定。縣長徐耀昌近來在縣務會議中，指示業務主管單位追蹤列管進度。

三灣鄉公所建物使用時間久遠，建物嚴重老舊龜裂、牆壁叢生壁癌，現地腹地有限、辦公空間侷促，無停車場規畫洽公車輛隨意停置，影響觀瞻及出入動線，更是唯一沒有自有土地的公所建物。公所預定自籌近2000萬、申請內政部近8000萬元補助，以改善洽公環境。

銅鑼鄉公所也使用約46年之久，其50年耐震力已大有疑慮，此次申請拆除改建自籌經費約2200萬、申請內政部補助8800萬元，預估要以1.1億辦理改建工程，一改狹窄洽公空間。

頭份市公所因轄區已為全縣人口最多，除耐震度已不符需求，又接近獅潭神卓山斷層的附近，安全同樣有疑慮，市公所要自籌及爭取內政部補助總計約1.6億辦理拆除改建。

西湖鄉公所則自籌2500萬加上爭取內政部補助1億拆除改建，因現有停車場為私人所有，每年需要負擔10餘萬元租金。鄉內人口老化，公務單位未能統合集中，造成鄉親洽辦公務奔波勞頓，且公所使用已逾40年，衡量使用需求及安全性，改善興建辦公廳舍已刻不容緩。

(中國時報)

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