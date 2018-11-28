全國農業技藝賽 員農學生成績嚇嚇叫

2018年11月28日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

未來神農！員林農工學生在全國農業類技藝競賽表現亮麗，在農場經營、園藝、造園景觀、畜產保健、食品加工及食品檢驗分析6個職種獲5座金手獎、3優勝與3個團體獎，神農獎出身的校友會理事長劉清尊27日除頒給獎學金，更期許學弟妹們要把神農的精神傳承下去。

「我喝雞精長大的」！畜產保健職種金手獎第2名的黃鈺捷，是該職類金手獎唯一女生，這次畜產加工考的是「雞肉分切」，她以「將雞軟骨保留的最完整」拿到最高分。她說，過去幾個月為練習剁下雞肉而不傷及雞軟骨，不知道分切多少隻雞，那些雞最後還都拿來「熬雞湯」，補怕了。

黃鈺捷就讀芳苑國中時參加生態社，更以員林農工畜產保健科為第1志願，即便國中會考達到錄取彰女的成績，仍選擇「當牧羊女」，希望未來能進入中興大學獸醫系。

另參賽獲獎的還有農場經營金手獎第2名的王佑任，第4名施景庭、園藝金手獎第3名、團體獎第5名的陳治聖，與食品檢驗分析金手獎第6名、團體第5名的張家菁。

校長林玉芬表示，參賽得獎學生還獲企業贊助獎金，更有農企業開出不錯的月薪要預聘。台灣農業缺工嚴重，農企業積極提供包括獎學金、薪資等福利，是良好的產學互動機制，這些技藝競賽成績優異選手能獲企業聘用機會，可安心延續技藝學習及技能培訓。

(中國時報)