士林官邸 悠閒賞菊聽歌趣

「2018士林官邸菊展」11月30日起展出，今年以「菊世遨遊」為主題，12月8日將舉行「菊花真美音樂會」，邀請聲樂家簡文秀（右二）、王中平、南方二重唱等知名歌手帶來精采演出。（林縉明攝）

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中國時報
／台北報導

「2018士林官邸菊展」將於11月30日起一連展出17天，今年以造型菊、大立菊、思科草花打造世界各地著名景點，分為阿里山高山森林、非洲草原傳奇等展區，同時結合周邊店家推出優惠方案，希望帶動當地觀光產業發展。工務局長彭振聲表示，去年菊展創下55萬人次，目標今年能突破60萬人次，為當地帶來更多商機。

士林官邸菊展今年以「菊世遨遊」為主題，展區融入各國特色景點，像是復刻版阿里山小火車搭配阿里山油菊、山菊、山葵等當地植物，展現阿里山唯美壯麗風景；浪漫香頌區以菊花搭配8米高艾菲爾鐵塔；另外還有東瀛風緣菊情濃濃區、極地風光區、非洲草原傳奇區。

彭振聲指出，菊展展示超過18萬盆菊花，大立菊直徑超過30公分，比起過去增加約10公分，品同時還有蝴蝶、茶壺等10、20種造型菊，戶外展區開放時間為上午8時至下午7時，室內展館開放至下午5時，免費開放參觀。

公園處表示，配合展期結合周邊店家推出好康活動，民眾至活動網站下載合作店家優惠券或到士林官邸旅客粉絲團打卡消費，可享消費優惠、活動限定紀念品。此外，由億光文化基金會協辦的「菊花真美音樂會」，邀請聲樂家簡文秀、王中平、南方二重唱等知名歌手演出，12月8日下午2點舉行，讓民眾賞花兼聽歌，度過悠閒假日午後時光。

(中國時報)

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