南大公園 改造啟動

友善列印
中國時報
／竹市報導

新竹市南區「南大公園」過去因植栽過密，加上高低落差大，使用效果不佳，新竹市政府27日舉行南大公園改善工程開工典禮，未來將重新梳理植栽及順平公園鋪面與周遭道路，並將南大公園與頂竹尾公園串連在一起，打造友善共融生活圈。

林智堅表示，市府近年持續推動進擊的公園計畫，向中央爭取經費，投入更多的經費規畫與整理，雖然施工過程會帶來些許不變，但呈現出的結果讓市民驚艷，使用上也更方便，未來也將透過規畫，把南大公園與頂竹尾公園串連在一起，提供給市民更大更舒適的環境，也期盼市民好好愛惜使用。

他強調，4年來市府改造許多公園，成功的案例讓許多里長都來詢問轄區內的公園何時要改造，顯示市民最需要的，是「與生活息息相關的事物」，因此打造友善共融式的休憩環境，不僅讓長輩與小孩都能使用，連身障市民也能輕鬆體驗，期盼透過一系列規畫，讓新竹市蟬聯最幸福城市美名。

市府指出，過去的南大公園鋪面與周圍道路，約有3至4米高低差，老人家使用不便，且植栽過密，陽光透不進來，就像1處失落的空間。針對南大公園進行適當的植栽梳理，讓陽光透一些進來，視覺通透感增加，改善排水，使草皮能夠順利生長，成為一處綠意盎然的環境，更重要的是順平整個南大公園3至4公尺的高低差，以無障礙坡道連接全區。

(中國時報)

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