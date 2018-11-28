正副議長寶座 南市多人競逐

連任成功的民進黨台南市議員蔡旺詮（右）、林志聰（左），將搭檔參與正副議長選舉。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導
國民黨台南市「7連霸」議員蔡淑惠宣布角逐議長。（洪榮志攝）

下屆台南市議員選舉揭曉，藍綠都未過半，導致正副議長選舉增添變數，吸引多人競逐。國民黨「7連霸」議員蔡淑惠27日宣布，將爭取議長寶座，並要求行政院長賴清德不要再將「黑手」介入議會；民進黨議員蔡旺詮、林志聰也宣布搭檔競選，還將推動跨黨派合作。

台南市議會總席次57席，此次民進黨掉3席奪下25席，國民黨16席，台聯、時代力量各1席，無黨籍14席。儘管藍綠均未過半，2政黨都需取得無黨籍議員支持，才能角逐正副議長寶座；惟大小綠加2位偏綠的原住民議員，幾乎已達「實質過半」門檻。

民進黨內已有多人有意爭取議長，包括現任副議長郭信良、邱莉莉、林宜瑾、郭清華及蔡旺詮、林志聰搭檔；國民黨則因操作難度較高，目前僅蔡淑惠表態。至於外界力拱的蔡育輝則強調沒有意願，但基於府會和諧，他也希望民進黨能與國民黨合作，禮讓副議長給國民黨。

蔡淑惠表示，當仁不讓爭取議長，是為市議會的尊嚴。賴清德2屆市長讓台南市議會跛腳，成了市府議事局；此次選舉，人民覺醒，當選的議員也要覺醒，執政的市長不該介入議會，讓議員做好監督工作。

蔡旺詮、林志聰也指出，此次地方選舉民進黨兵敗如山倒，選民用選票教訓民進黨，直接讓執政中央聽到了基層的反彈聲音。執政的民進黨更該記取教訓，化口號為行動，真正傾聽民意並馬上行動。目前正值正副議長改選，也牽動人民對新市長和新議會的期待或觀察，因此決定參與正副議長選舉。

2人還進一步說，他們共同參選正副議長，搭檔不分正或副，將先分別努力尋求議會黨團同仁的支持，再進行整合。如有機會代表黨團問鼎正副議長，也會秉持革新、謙和的理念，持續尋求跨黨派同仁的認同和支持，以市民福祉為依歸。未來如有機會擔任正副議長，更將以議事和諧及協調為主，人民利益為優先，真正傾聽民意，共創台南市的未來願景和競爭力。

(中國時報)

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