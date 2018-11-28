66快速道橋下 設原民集會場所

2018年11月28日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府在平鎮區台66快速道路橋下進行空間活化工程，未來將設置原住民族集會空間及廣場等設施，將有停車場、集會空間、活動廣場，面積有3069平方米，總工程經費為1500萬，平時也可作為周邊居民休閒使用。

市府祕書長李憲明表示，市府協調交通部公路總局，辦理平鎮區台66線快速道路橋下空間活化，設置原住民族集會空間及廣場等設施，可由原住民族朋友舉辦歲時祭儀等相關活動，平時也可以作為鄰近居民的休閒場所。

李憲明說，桃園升格後，原住民族人口快速增加，目前已經有7萬3155人，是全國原住民族人口第3多的城市，如果按照此成長趨勢，3年後桃園將成為全國原住民族第2多的城市。市府也推動1區1原住民族集會所，藉此傳承原住民族舞蹈及音樂等特色，並辦理原住民各項公共建設。

原民局長林日龍表示，市府與交通部公路總局協商，將平鎮區台66線快速道路橋下約3069平方公尺土地活化，將有停車場、原住民族集會空間及活動廣場，集會空間設置4座貨櫃屋，總工程經費約1500萬元，除了原住民使用外，平常也可作為周邊居民休閒使用。

市議員林志強表示，市府在大溪、平鎮、八德、大園等地設立原住民集會空間，原民聯繫感情有相當大的幫助。另名市議員楊進福則說，對於原住民而言，有了基本的活動空間，也是保障原民權益。

(中國時報)