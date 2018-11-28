當選議員遭通緝 王焜玄到案喊冤

以第2高票當選嘉義縣第6選區議員的王焜玄日前在檢調發動搜索前就去向不明，遭嘉義地檢署發布通緝，27日一早他在律師陪同下主動到案，喊冤他沒有落跑、搞失蹤，對檢方未審先判表示不滿，接受訊問時也一再否認涉賄，強調樁腳所為都與他無關。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導

以第2高票當選嘉義縣第6選區議員的王焜玄日前在檢調發動搜索前就去向不明，遭嘉義地檢署發布通緝，27日一早他在律師陪同下主動到案，喊冤他沒有落跑、搞失蹤，對檢方未審先判表示不滿，接受訊問時也一再否認涉賄，強調樁腳所為都與他無關。

王焜玄昨在律師陳澤嘉陪同下現身地檢署，再由嘉義縣調查站帶回訊問，王焜玄說第6選區13搶7競爭激烈，傳聞檢調都鎖定他，說他涉賄、逃亡，很莫名其妙，「我是冤枉的」，也說檢調搜索後並沒有傳喚他，他是26日謝票時看到新聞報導，才知道被通緝，基於信賴司法，由律師陪同到案說明， 絕對清白參選，卻遭對手抹黑中傷。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，目前至少有4起賄選案皆與王焜玄有關，嘉檢前後發出兩次拘票，未發出傳票，21日搜索王競選總部、住家時，發現他連手機都沒帶，疑似早一步接獲消息離開，事後拜票、謝票行程也不見人影，24日當天甚至未現身投開票所投票，因拘提未到才發布通緝。

王焜玄應訊時否認賄選，對聲稱替他買票樁腳所為一概說不清楚、與他無關，縣調查站訊問後晚間移送地檢署複訊。另嘉檢目前選他案519案，選偵177案，地檢署將待選委會正式公告當選名單後，初步研議將針對幾位涉賄情節重大的當選人提出當選無效之訴。

(中國時報)

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