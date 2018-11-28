李金嬌巧手製出手工拼布包

2018年11月28日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

佳冬鄉63歲李金嬌，原是全職家庭主婦，歷經八八風災後搖身一變成「手工客家拼布達人」，曾被女兒嘲笑是色盲的她，努力學配色又剪兒子不要的背包學打版，至今不僅研發出一系列中國服風、摺花、魚簍等手工拼布包，訂單更是接得滿滿滿。

八八風災後，李金嬌參加風災重建中心開辦的手工藝班，與10多人一起學做零錢包，而時過境遷後，全鄉只剩下她還在做，且越做越大，不僅從小包變大包，多變的款式更是令人驚艷，她說，她對這些包包可是下足功夫。

她指出，起初她既無配色概念，也不會打版，就只會縫個簡單的零錢包，但她對做包包真的有興趣，所以就剪了兒子不要的背包學打版，並在女兒的「色盲說」中激勵學習，與賣針線的朋友取經學配色，經2年磨練後，家裡掛滿她做的包包。

「包多到老公看不下去了！」李金嬌笑稱，當時先生不喜歡她把家裡當成包包工廠，便變相鼓勵她出外開工作室，而那時做的包包在分送給親朋好友後，不僅得到讚賞，也被認同可以賣了，因此，她真的開了工作室，有自己的小天地恣意發揮。

她前後研發出中國服風、摺花、魚簍等一系列手工拼布包，有的是用客家布製成、有的則是日本布不等，不論什麼布料在她手上，總能變化出令人耳目一新的拼布包，她說，做包包真的激發出她不少創意。

(中國時報)