林右昌籲中央 施政接地氣

2018年11月28日 04:11 中國時報 李怡萱 ／基隆報導 ／基隆報導

九和一大選落幕，民進黨慘敗，基隆市成為桃園、新竹等少數沒有翻盤，仍舊維持「綠地」的縣市。基隆市長林右昌27日表示，「中央政務官缺乏政治敏感度，推動政策前也未事先跟縣市首長、立委討論」，並指出，很多優秀縣市長做了很多事情，但民眾將這股氣出在真的肯做事、有很多政績的縣市首長身上，說實在對他們並不公平。

痛批政務官缺乏敏感度

林右昌昨在市務會議後的記者會中受訪，他沉重表示，「選民用選票反應的意見、態度很明確」，過去幾年中央政府推動政策時，的確造成很多民意反彈，包括配套是否周延與足夠、對民眾的協助是否足夠、推動的時間點是否適宜等，都是很大的問題。

林右昌指出，政務官缺乏政治敏感度，與民意有很大落差，不像縣市首長每天都與人民接觸，比較瞭解人民的需要。針對空汙等全民關注的議題，他建議，中央政府在制定決策之前應該找立法委員、縣市首長討論、交換意見，「不要等到政策已經完成後才來詢問意見，要縣市政府配合」。

決策須與縣市首長討論

「硬推政策，會造成民意反彈」林右昌表示，自己過去在總統府、行政院及中央黨部都曾經任職，發現不管是過去國民黨或現在民進黨執政的時代，都經常發生中央行政單位推出的政策與地方有落差，或與現在社會有很大的距離。

他舉例，像「一例一休」雖然是進步的概念，但搞到勞資雙方都不滿，即使後來有修正，但傷害已經造成；其次是為了空污問題推出柴油車政策，老百姓認為補助或補貼不足，當然會對政策產生反彈或誤解。

林右昌強調，很多市政出問題都是在「執行面」，而不是政策一開始的立意是否進步、良善，這是未來執政團隊應該深切檢討的地方。

(中國時報)