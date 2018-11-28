三鶯空汙嚴重 寄望新市府

2018年11月28日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

近日入夜後三鶯地區都可以聞到濃重的燒焦臭味，不少民眾在地方性臉書社團直指汙染元凶就是鶯歌阿四坑的瀝青廠，居民也希望侯友宜在就任市長後，拿出鐵腕魄力解決空汙問題。

合法設廠 開罰有困難

選舉結束後，三鶯地區民眾在入夜後又聞到濃濃的燒焦臭味，部份民眾懷疑是垃圾焚化廠的傑作，但不少民眾直指這些臭味就是製作「點仔膠」的鶯歌阿四坑瀝青廠所排出。

對此環保局簡任技正孫忠偉表示，環保局非常注意鶯歌空汙偵探隊等地方臉書社團的反映意見，獲報後也會派員前往稽查，但阿四坑瀝青場全是設立多年的舊廠，適用法令並非全是「零排放」，相當寬鬆，開罰有困難。

孫忠偉解釋，阿四坑瀝青場臭味來源，有可能是使用重油作為燃料，為此環保局也要求業者改燒天然氣改善空氣品質。

選戰空汙對策 盼兌現

另近年考量環保再生，鼓勵業者使用再生瀝青，但這些回收原料往往羼有輪胎碎屑等，燃燒時也會產生臭味；加上老舊廠房設備未能更新，製程中也會散出臭味。

孫忠偉表示，這些瀝青廠都是合法設立，在法令寬鬆及稽查開罰上出現兩難，加上偵測空汙難度相當高，即使環保局頻繁稽查，也難以揪出空汙來源並開罰。

由於多位議員當選人都曾在選戰期間對空汙提出對策，民眾也希望這些民代就任後，結合新任市長侯友宜的鐵腕，把困擾三鶯居民多年的空汙問題完全解決。

(中國時報)