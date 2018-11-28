三鶯空汙嚴重 寄望新市府

鶯歌阿四坑的瀝青廠，一直被當地民眾視為是三鶯地區空汙元凶。（陳俊雄攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

近日入夜後三鶯地區都可以聞到濃重的燒焦臭味，不少民眾在地方性臉書社團直指汙染元凶就是鶯歌阿四坑的瀝青廠，居民也希望侯友宜在就任市長後，拿出鐵腕魄力解決空汙問題。

合法設廠 開罰有困難

選舉結束後，三鶯地區民眾在入夜後又聞到濃濃的燒焦臭味，部份民眾懷疑是垃圾焚化廠的傑作，但不少民眾直指這些臭味就是製作「點仔膠」的鶯歌阿四坑瀝青廠所排出。

對此環保局簡任技正孫忠偉表示，環保局非常注意鶯歌空汙偵探隊等地方臉書社團的反映意見，獲報後也會派員前往稽查，但阿四坑瀝青場全是設立多年的舊廠，適用法令並非全是「零排放」，相當寬鬆，開罰有困難。

孫忠偉解釋，阿四坑瀝青場臭味來源，有可能是使用重油作為燃料，為此環保局也要求業者改燒天然氣改善空氣品質。

選戰空汙對策 盼兌現

另近年考量環保再生，鼓勵業者使用再生瀝青，但這些回收原料往往羼有輪胎碎屑等，燃燒時也會產生臭味；加上老舊廠房設備未能更新，製程中也會散出臭味。

孫忠偉表示，這些瀝青廠都是合法設立，在法令寬鬆及稽查開罰上出現兩難，加上偵測空汙難度相當高，即使環保局頻繁稽查，也難以揪出空汙來源並開罰。

由於多位議員當選人都曾在選戰期間對空汙提出對策，民眾也希望這些民代就任後，結合新任市長侯友宜的鐵腕，把困擾三鶯居民多年的空汙問題完全解決。

(中國時報)

林右昌籲中央 施政接地氣 殷仔12月13日化身陳教授 清大開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。