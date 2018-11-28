殷仔12月13日化身陳教授 清大開講

2018年11月28日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

台灣「殷」雄陳偉殷結束今年大聯盟球季返台，依往年慣例會赴各地進行指導教學，清華大學26日公布殷仔將於12月13日到校舉行講座，現場傳授投球經驗，消息迅速引起瘋狂索票潮，盛大迎接「陳教授」來授課。

2小時講座 採登記索票

陳偉殷本季以12敗為球季畫下句點，但總結2018年整體表現，成功揮別肘傷陰霾，拚戰精神值得喝采，賽季結束應清大邀約，將以強調技藝的「術科頂尖」辦法到校辦理講座，讓師生一睹台灣「殷」雄風采。

校方表示，講座將安排陳偉殷與第一代巨人少棒投手、清大教授吳誠文在體育館對談，館內將架設投球護網，讓陳偉殷現場指導體育系、棒球隊學生投球，殷仔也會分享在大聯盟拚戰的心路歷程，總講座時間約2小時，僅開放給師生及新竹地區受邀的棒球隊參加。

追星破表 蹺課也要來看

事實上，陳偉殷已不是第一次造訪清大，去年11月殷仔就曾來清大舉辦訓練營，鎖定非大專甲組球員進行訓練，吸引廣大球迷關注。

「要蹺課了！」清大學生彼此在臉書轉傳這則消息，有學生直呼「好猛，最強示範投手」，也有人透露「就算蹺課也要來看殷仔」，追星指數破表。

清大校方表示，陳偉殷講座將於下月13日下午2點到4點於校本部體育館2樓舉行，採登記索票方式。

(中國時報)