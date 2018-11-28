殷仔12月13日化身陳教授 清大開講

旅美投手陳偉殷將於12月到清大辦理講座。（徐養齡攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

台灣「殷」雄陳偉殷結束今年大聯盟球季返台，依往年慣例會赴各地進行指導教學，清華大學26日公布殷仔將於12月13日到校舉行講座，現場傳授投球經驗，消息迅速引起瘋狂索票潮，盛大迎接「陳教授」來授課。

2小時講座 採登記索票

陳偉殷本季以12敗為球季畫下句點，但總結2018年整體表現，成功揮別肘傷陰霾，拚戰精神值得喝采，賽季結束應清大邀約，將以強調技藝的「術科頂尖」辦法到校辦理講座，讓師生一睹台灣「殷」雄風采。

校方表示，講座將安排陳偉殷與第一代巨人少棒投手、清大教授吳誠文在體育館對談，館內將架設投球護網，讓陳偉殷現場指導體育系、棒球隊學生投球，殷仔也會分享在大聯盟拚戰的心路歷程，總講座時間約2小時，僅開放給師生及新竹地區受邀的棒球隊參加。

追星破表 蹺課也要來看

事實上，陳偉殷已不是第一次造訪清大，去年11月殷仔就曾來清大舉辦訓練營，鎖定非大專甲組球員進行訓練，吸引廣大球迷關注。

「要蹺課了！」清大學生彼此在臉書轉傳這則消息，有學生直呼「好猛，最強示範投手」，也有人透露「就算蹺課也要來看殷仔」，追星指數破表。

清大校方表示，陳偉殷講座將於下月13日下午2點到4點於校本部體育館2樓舉行，採登記索票方式。

(中國時報)

三鶯空汙嚴重 寄望新市府 勤走基層 這3人23歲就凍蒜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。