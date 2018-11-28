勤走基層 這3人23歲就凍蒜

2018年11月28日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

張愉婕（中）是法律系出身，認為法律就是要解決社會上各層面問題，選戰期間透過家戶拜訪，希望未來支持者有任何需求都能直接找到她服務。（謝瓊雲翻攝）

和美新科鎮民代表施承佑，擔任和美鎮長阮厚爵服務處助理，在地方上勤走基層服務已有2年時間，這次順利當選。（謝瓊雲翻攝）

他們都是年僅23歲的新科鄉鎮市民代表！彰化市鐘芮妤、鹿港鎮張愉婕和和美鎮施承佑3人，大學畢業隨即以無黨籍投入地方民代選戰，除了青春有活力與高顏值，更靠著勤走基層、努力對話，在激戰中脫穎而出，張、鐘兩人更勇奪選區第1、2高票。

張愉婕 挨家挨戶拉票

東吳大學法律系應屆畢業的張愉婕，在鹿港第三選區拿下3192票；原本父執輩堅持她要走婚喪喜慶、紅白場敬酒、致意，走透熟識的人脈系統綁樁，她卻堅持一步一腳印、家戶拜訪、開拓陌生票源。

張愉婕說，超感謝鄉下許多熱情長輩，幾個月不收分文義務幫忙，尤其父親日日陪著從大清早走到深夜，連新住宅區的外來住戶都登門5次，硬著頭皮拜訪、深談，交流闡述服務理念爭取認同，果然開紅盤，遠高過2300票的安全門檻。

鐘芮妤 親切深得民心

鐘芮妤從連任3屆的父親鐘健誠手中接棒，形象親切清新深得民心，沒有任何派系奧援，卻在彰化市西區獲得5389票，僅次於曾任副主席的老將高龍奎。從小就看著爸爸為市民服務，她說，上任後會努力監督下水道後續接管工程，爭取崙平公園第四期經費、讓附近里民有更完善的運動休閒空間，也將督促公所設日托跟午餐共食。

施承佑 為和美拚經濟

施承佑大學時就加入和美鎮長阮厚爵服務處，外型頗有師奶殺手的架式，為民服務已很嫻熟，這次以1944票當選，最感謝鎮長服務團隊的教導與提攜，他強調，服務基層就是勤能補拙，會努力傾聽民意，以美食結合觀光行銷、促進和美的經濟發展。

(中國時報)