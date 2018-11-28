少女車禍昏迷 葉克膜救命

小米在台中榮總嘉義分院醫療團隊全力搶救下，幸運撿回一命。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

13歲國一生小米日前發生車禍，入院時昏迷指數只有3分，除顱內出血等傷勢外，還併發創傷後急性心衰竭及呼吸衰竭，當時為了阻止心臟持續衰竭，或是先處理顱內出血，台中榮總嘉義分院醫療團隊一度很兩難，所幸在小米幾乎失去心跳前，院方適時以葉克膜搶命，27日順利舉辦小米的「慶生會」，小米媽哽咽說，幸好醫療團隊決策正確，讓小米繼續留在家人身邊。

院方準備蛋糕慶重生

昨嘉榮醫療團隊特地為小米準備蛋糕慶祝重生，院方表示，2個多月前小米到院搶救時昏迷指數剩3，除顱內出血、顱底骨折及顏面骨折外，還併發創傷後急性心衰竭及呼吸衰竭，經心血管內外科、神經內外科、小兒科及整形外科醫師跨團隊合作，以葉克膜搶救度過生命徵象不穩定時期，經積極復健後，現已能開口說話、自行進食，還能閱讀識字、算數學，復原狀況良好。

復健後已可說話進食

談起當時的處置作為，連醫療團隊都說是不容易的決定，小兒科主任林怡瑄說，腦部外傷造成壓力性荷爾蒙過度釋出，極可能因心搏過速而誘發心臟衰竭，但小米有顱內出血，葉克膜運作需使用的抗凝血劑可能加重顱內出血情況，一度讓醫療處置陷入兩難。

內科部主任劉尊睿、外科部主任林雍凱兩人過去有許多成功案例，和家屬詳細討論後，在小米生命徵象惡化之際，當機立斷置放葉克膜，成功免除急性心臟衰竭的危險性，搶救過程家屬點滴在心頭，昨家屬不斷感謝醫療團隊專業處置，讓他們的家能繼續完整地走下去。

(中國時報)

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