民進黨僅推李世斌挑戰副議長

民進黨決議推出議員李世斌（左）挑戰副議長之位，並決議不推議長人選，引發有意爭取議長寶座的吳亮慶（右）抗議。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

選戰結束，屏東縣正副議長寶座之爭白熱化！民進黨屏東縣黨部26日晚上邀新當選議員召開會議，決議推出副議長人選李世斌，議長則因實力不足不推人選，引發有意爭取議長的吳亮慶抗議。除了現任議長周典論志在連任，無黨籍鄭清原也有意角逐。

副議長江維屏 意外落選

這次屏東縣議員選舉國民黨17席、民進黨15席、台聯1席，無黨籍22席，仍維持三分天下態勢。選前已傳出議長周典論志在連任，首次參選的鄭清原亦有意願；民進黨則評估態勢有利，採高額提名30人，企圖拿下過半席次直攻議長。

選舉結果不但席次不如預期，副議長江維屏也意外落選，打亂整體布局。縣黨部26日晚上邀新當選議員召開會議，討論正副議長選舉因應對策，最終表決出不推議長人選，由議員李世斌參選副議長2項決議。

縣黨部主委許展維表示，民進黨15席根本沒有當選議長的實力，只推副議長是現實面，否則可能正副議長都落空；未來議長支持誰還未決定。有意爭取議長的吳亮慶則抨擊，民進黨應該和無黨籍議員合作爭取議長寶座，而非直接拱手讓人。

周典論爭連任 4年後退休

國民黨縣黨部主委廖婉汝表示，這次拿下席次還可以，站在黨的立場當然希望正副議長都是國民黨，不過仍要尊重議長周典論的意見。目前黨部已初步拜訪當選議員，還未討論提名人選。

周典論和縣長潘孟安私交甚篤，一般認為爭取連任不是問題。不過周已釋出4年後有意退休的消息，讓有機會「扶正」的副議長卡位之爭更加激烈。由於正副議長選舉改為記名投票，未來端看3方勢力如何合縱連橫。

(中國時報)

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