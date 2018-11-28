亞太區地板滾球賽 新莊競技

2018年11月28日 04:11 中國時報 高彥哲／新北報導

台灣首次成功申辦具國際積分的身心障礙運動賽事「亞太區地板滾球公開賽」，27日在新北市新莊體育館開賽，參賽隊伍計有8國家、46位選手來台參賽，包含各國殘障奧運好手及隨隊人員齊聚一堂，新北市長朱立倫也蒞臨到場為各國選手及中華隊加油打氣。

朱立倫表示，今年台灣首次申辦成功具國際積分的身心障礙運動賽事，讓民眾可以近距離看到世界級的選手在台灣一較高下，本次中華代表隊裡也有4位新北市的選手，相信選手都會相當賣力爭取佳績，並朝2020年日本東京殘障奧運為目標努力。

中華隊選手張孜維表示，地板滾球（Boccia）運動看似簡單，但對身體極重度不便的人來說，卻是唯一可以做到的運動，2007年剛接觸地板滾球運動時，由於機構內對於球具的開發與戰術運用都有一定的水準，加上老師教導有方，使他在首場比賽中獲得佳績，得到前往香港參加交流賽的資格，更希望這次能將金牌留在台灣。

台灣地板滾球運動聯盟理事長龔劉瑜玲表示，希望延續亞運的熱潮，放眼東京奧運，就從台灣這場首度舉辦的重要的積分賽事開始。

體育處表示，比賽地點在交通便捷的新莊體育館，活動自11月26日至12月3日，歡迎市民朋友蒞臨為選手加油打氣，除了一樓的正式賽事，二樓周邊也將設置闖關活動，讓民眾在輕鬆的過程中體驗這項運動的魅力。

(中國時報)