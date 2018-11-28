韓流拉走游離票 素人參選落敗

2018年11月28日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

素人參選飲恨！雲林縣水林鄉李明遠與台西鄉戴進隆2位素人參選鄉長，訴求改變才能進步，可惜均以1000餘票差距敗北，外界分析韓流外溢效應拉走不少泛藍泛綠中間選民，導致素人候選人中間選票流失，是敗選原因之一。

雲林沿海地區此次有2名素人參選鄉長，戴進隆為了參選台西鄉長，今年初辭去台西國小校長一職，放棄還有15年的校長生涯投入選戰，格外引人注目，吸引不少教育界人士聲援，與對手無黨籍林芬瑩2人對決，外界評估勝負為五五波。

結果戴進隆以1032票差距敗給林芬瑩，地方人士認為林芬瑩與農會、漁會系統交好，廣結善緣的個性更獲得大多數鄉民代表的支持，加上選前林芬瑩多次邀縣長候選人張麗善同台，連結韓國瑜的外溢效應，也是勝選因素之一。

參選水林鄉長的李明遠，有感政黨、派系惡鬥，以「無色覺醒」為訴求，強調「草民參政，百姓當家」，挑戰長期深耕水林的民進黨候選人許山埜，結果李明遠以1169票落敗。

外界分析，水林鄉選民結構長期綠大於藍，民進黨有其優勢，但是，素人崛起挑戰民進黨執政，顯示民眾希望改變的心態，此次許多中間選民因韓國瑜效應不支持民進黨，結果當選的許山埜僅小贏李明遠。李明遠則因另1名競爭對手瓜分中間選票，無法集中選票而敗選。

(中國時報)