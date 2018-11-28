侯小內閣 不分黨派拚經濟

準新北市長侯友宜27日舉辦感恩茶會，吸引數百民眾擠爆市民總部。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

新北市長當選人侯友宜27日展開謝票感恩茶會，侯友宜表示，感謝市民支持第一次選舉的他，他不只要接地氣，更要與市民融在一起，並強調他的團隊就任當天就上手「要做官的不要來！」，沒有什麼侯團隊、朱團隊，市民就是他的團隊。

昨天首場感恩茶會選在板橋的市民總部，上午就聚集數百名民眾要向「侯市長」問好，侯友宜一現身，民眾隨即高聲歡呼，走上舞台時，不少民眾搶著握手，向他道賀。

侯友宜說，過去在新北市7年多，常跟市民在一起，只有跟市民結合在一起，解決市民問題，包括經濟、交通、治安、教育、醫療照顧以及老年人的照護，做事更要不分任何顏色、任何黨派。

侯友宜表示，現任市長朱立倫做得好的，他要延續做得更好，有一些跟時代潮流不符要大刀闊斧改變，他永遠不怕得罪人，只認是非對錯，把政治的氛圍降到最低。

面對韓國瑜拋出的九二共識議題，侯友宜說，拚經濟除加強國際交流，新北市土地資源很豐富適合投資，更重要對兩岸交流也會抱持開闊胸襟，不管是經濟議題、觀光旅遊議題要好好交流，這才是人民期待。

至於小內閣人選，侯友宜說，小內閣對他很重要，會重新思考重新考量，至於人選條件，只要是優秀人才、肯為市民做事，也不分任何黨派。

對於國民黨內改革或中生代接班是否有興趣？侯友宜回應，他現在是新北市長，是否支持朱立倫參選總統，侯說，朱市長現在是新北市長，把新北市政工作做好較重要，其他不是他現在想的事情。

(中國時報)

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