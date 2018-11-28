宜蘭大專院校 簽署USR聯盟

2018年11月28日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國立宜蘭大學發起，集合宜蘭在地大專院校參與的「USR 在宜蘭-107年度跨校交流分享會」27日在宜蘭火車站前百果樹紅磚屋登場，現場除展現各校的計畫成果，同時也簽署共同籌辦「宜蘭地區大學社會責任（USR）聯盟」，期盼能凝聚宜蘭地區大專院校資源，群策群力解決區域議題，善盡大專院校的社會責任。

宜蘭大學表示，這次的分享會內容包括了文創、綠能、長照、地方創生、循環經濟等當下相當受到關注的議題，展示的成果主要在分享學生們如何透過各項計畫走入在地，發現需求並解決問題，進而產生地方認同。

宜蘭大學除與地方博物館合作，另邀請蘭陽技術學院一同參與，以宜蘭經驗為基底，從在地文化去設計思考、再發展成實踐創新想法，以雲端綠能智慧微電網為例，目前已推出多功能的「雲端離峰儲能系統」，未來希望能打造出宜蘭綠能產業鏈。

佛光大學以行銷頭城為計畫主軸，串連多個景點，規畫如何吸引人流進入青創聚落、振興在地經濟；聖母專校以安農溪、腦寮坑溪與三星農田的生態與人文廊道為素材，思考如何發展生態旅遊，並推廣全齡食農教育；耕莘專校師生則是蹲點三星鄉貴林村，以執行長照、友善耕作、帶動綠色循環經濟為計畫內容。

在完成簽署後，各校希望透過USR聯盟分工協力，相互支援，以整個宜蘭縣為多元教學的場域並帶領學生力行，藉由實踐大學的社會責任，培育更多深耕地方並能與國際接軌的人才。

(中國時報)