淡江大橋125億工程 簽約

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中國時報
高彥哲／新北報導

淡江大橋主橋段工程歷經7次流標、追加預算、放寬工期後，總決標金額近新台幣125億的工程，終於在11月20日由「工信工程股份有限公司」得標，公路總局將進行相關程序，於27日正式簽約定案，預計2024年底前可完工通車。

淡江大橋主橋段2016年12月開始第1次招標，前後流標7次，追加預算也從原先的新台幣85億8000萬元調整至124億9000萬元，今年4月第8次招標，終於由「工信工程股份有限公司」得標，並於27日正式簽約，主橋段工期為簽約後68個月，預計將於2024年底前可完工通車。

淡江大橋完工後的主橋塔高度達211公尺，最大跨距達450公尺，工程完工後將是全世界最長主跨距單塔不對稱的斜張橋，橋體設計由世界知名的Zaha Hadid建築師事務所、中興工程顧問公司及德商理安工程顧問公司聯合操刀，未來竣工後，橋體將營造出適合淡水在地人文、景觀、橋型線條優美的外貌。

淡江大橋竣工後，將成為串聯北台灣地區的快速交通網路，改善台2線竹圍段及關渡大橋交通壅塞問題。公路總局表示，完工通車後，可縮短淡水及八里兩地約15公里、約25分鐘行車時間，串聯北部濱海公路、西濱快速公路、台北港特定區及八里左岸遊憩活動，除節省旅行時間外，更可促進北台灣觀光產業發展，改善淡水三芝地區聯外交通，使北部濱海公路系統服務功能更臻完善。

(中國時報)

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