Benabid獲頒交大名譽博士

交通大學副校長陳俊勳（右）26日代表頒贈Prof. Alim-Louis Benabid名譽博士學位。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

巴金森氏症令人聞之喪膽，醫學與物理學雙棲學者Prof. Alim-Louis Benabid致力於神經退化引發的相關疾病研究及臨床實驗，獲得10多項專利及國際推崇，交通大學26日頒贈名譽博士學位，表彰他在腦神經科學領域的卓越貢獻。

Alim Louis Benabid博士不僅是全球知名的神經外科醫師及物理科學家，對全球臨床醫學研究貢獻卓著。交大校長張懋中表示，Benabid博士是一位熱愛生命的科學家，對增進人類福祉的臨床醫學研究堅持不懈。

Benabid博士早在1987年就研發腦深層刺激術，該手術採植入式腦機介面，對於罹患巴金森氏症及患有特發性震顫及肌張力障礙的病人療效顯著，他也因此技術及研究享譽國際。

交大生醫電子轉譯研究中心教授吳重雨指出，中心未來將與Benabid博士密切合作，針對深腦部刺激技術為醫療帶來革命性改變，期待電刺激的研究與醫療器材可逐漸取代藥品，讓這項「電子藥」技術造福更多患者。

Benabid博士表示：「我的夢想是與科學家一起做科學，很高興我建立了有助於病人改善病情的體制。」他隨後分享深腦刺激對帕金森氏症的發展，及如何將奈米技術應用於神經科學中。

Benabid博士說，目前深腦部刺激已經證明效果，雖然還未能完全治癒帕金森氏症，但中心已設立階段性目標，逐步進行實驗，將保護腦神經作為最終研究目標。

(中國時報)

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