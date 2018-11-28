育達捐助雲林家扶辦歲末園遊會

2018年11月28日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

選戰激烈影響慈善活動，雲林家扶規畫歲末冬暖園遊會，面臨經費不足困境，27日育達慈善會與育達獅子會前往雲林家扶，捐贈年度結餘款25萬元，希望拋磚引玉，在選舉激情過後邀大家持續關心弱勢家庭。

育達集團創辦人江達隆得知雲林家扶將於12月9日在北港高中舉辦歲末冬暖園遊會，目前苦於經費短缺，27日偕育達慈善會榮譽會長莊慶琮、主委黃家喜、育達獅子會會長賴建旺等15人，捐出25萬元做為園遊會經費。

江達隆表示，雲林家扶為1100戶受助家庭募集每戶1000元歲末禮券與白米、沙拉油、衛生紙等民生物資，所需經費約260萬元，但因選舉激情影響民眾對弱勢家庭的關注，募款情況不理想。

育達慈善會主委黃家喜說，雲林家扶為了方便各鄉鎮老弱婦孺參與歲末園遊會，特別雇用遊覽車接送，讓大家能夠盡情玩樂，不用擔心沒有交通工具往返住家，受贈的物資也可由遊覽車載回家，非常貼心。

育達獅子會會長賴建旺指出，今年歲末適逢九合一選舉，籌募捐款確實不容易，雲林家扶目前僅籌得50餘萬元，育達集團創辦人江達隆於是將年度再做預算精細畫分，把結餘經費提撥贊助雲林家扶。

雲林家扶感謝育達愛心夥伴的捐贈，為12月9日在北港高中「攜家帶券暖心頭」園遊會挹注能量，也期待民眾響應雲林家扶歲末禮券計畫。

(中國時報)