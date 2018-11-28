前鎮冰屍案 母子共謀遭起訴

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中國時報
／高雄報導

高雄前鎮今年9月爆發冰屍案震驚社會，而案情也一變再變，檢警最後查出洪瑞敏與丈夫丁盛芳感情不好，竟與負債累累的大兒子丁泰文共謀殺夫弒父奪產，丁找來友人蔡東諺、高志榮協助以甩棍、開山刀聯手殺死父親，檢方分依殺害直系血親尊親屬及殺人罪將母子及蔡、高等4人起訴。

起訴書指出，47歲的死者丁盛芳與妻子洪瑞敏育有3子1女，夫妻倆長期感情不睦，24歲的大兒子丁泰文因案假釋出獄後，在父親開設的水產店幫忙，但平常流連酒店，且常與友人蔡男、高男一起簽賭，債臺高築；丁盛芳今年5月又因細故遷怒家人，引發妻子及大兒子不滿，母子倆才商討對策。

大兒子則因得知父親曾將一筆200萬元的款項交由親近友人保管，若殺死父親即可從中牟利，因而同意母親提議，兩人隨即擬定殺夫弒父計畫。

大兒子找平常一起簽賭的友人蔡男、高男，其中蔡男曾在水產行幫忙時與父親不和，高男則缺錢花用，蔡、高雖曾勸丁男不要有逆倫想法，但仍不敵各50萬元的誘惑，被說服參與執行殺人，與母親說好若東窗事發時需口徑一致，稱因丁男長期家暴，母子倆為自衛奪刀才不慎殺人等。

直到死者丁男的母親找不到兒子，又對媳婦態度起疑，今年9月間找上與丁家熟識的潘姓警員求助。

潘男到府查訪時，察覺丁男失蹤疑有內情，多次訪查後突破丁男家人心防，打開冰櫃赫然發現被以棉被包裹的丁男遺體，全案因而曝光。

(中國時報)

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