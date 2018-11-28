賴惠員落選 支持者勸進轉戰立委

2018年11月28日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

挑戰3連霸的台南市議員賴惠員，在這次選戰中不幸落馬，成為落選頭，跌破眾人眼鏡，支持者也相當錯愕，但黃偉哲當選市長，台南市第2選區立委必須補選，賴惠員雖暫無試水溫規畫，但已有人勸進她挑戰2020年立委；目前南市第1選區立委，民進黨內就有4人有意角逐。

除了5連霸的現任立委葉宜津將繼續參選外，包括前台南市副市長顏純左、農委會副主委李退之，以及剛落選的市議員賴惠員都傳出有意參選下屆立委選戰，且各陣營私底下都有動作，顯然有布局選戰跡象。

顏純左、李退之在這次九合一選戰中，都有替市議員候選人站台，顏純左曾與前白河鎮長劉米山一起掃街拜票，李退之也打出傳承名號，多次陪沈家鳳拉票，劉、沈在本屆市議員選戰中都過關，顏、李2人若有意參與立委黨內初選，會是一股助力。

支持者分析，賴惠員雖然受到中央執政不力及黨內同志分票影響，意外落選，但基層仍有一定實力，或許可藉此凝聚支持者共識，挑戰明年黨內初選，也不會有「市議員沒當完就肖想立委」的攻訐，或許是另一條路。

雖然民進黨在這次九合一大選中重挫，但國民黨在南市立委選將依然端不出有力人選，因此綠營人士想冒出頭的仍前仆後繼，黨內初選預計在明年3月登場，屆時情勢將更為明朗。

(中國時報)