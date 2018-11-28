超酷威力輪 長輩暢遊平森

花蓮林管處引進威力輪，讓年長遊客也能輕鬆悠遊平森園區，感受秋天氣息。（花蓮林管處提供）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

冬季是最適合觀賞楓香紅葉的季節，花蓮林管處主打的「楓紅季序曲」活動即日起開放報名，邀請民眾「站著」漫遊園內13公里自行車道，體驗林田山園區近百年的林業史記，林管處指出，今年引進威力輪取代往年的單車工具，讓長輩也能輕鬆漫遊，不用擔心踩不動腳踏墊。

大農大富平地森林園區內建置了13公里自行車道，蜿蜒於南北環道的樹林之間，但不少長輩苦於腳踏車騎乘困難，花蓮林管處自國外引進能「自主平衡」的電動代步車威力輪，與一般腳踏車不同的外型十分吸睛，除可在騎乘時享受酷炫、平順且靈敏的駕馭手感。

為迎接最適觀賞楓香紅葉的季節，花蓮林管處將在12月15日舉辦「楓紅季序曲」活動，共有包括林田山巡禮、風箏DIY、賞楓騎趣等的活動。花蓮林管處指出，活動將會安排林田山林業文化園區體驗近百年前的林業史蹟與近代木雕藝術創作，中午前往地方知名的大和擂茶舖體驗客家擂茶文化品嚐在地家常美食，下午則騎乘酷炫威力輪穿梭在平森楓紅森林自行車道，及在蟻窩裝置藝術中進行風箏DIY活動，製作屬於自己的可愛動物風箏帶回家。

即日起開放網路限時限量報名，詳情可至花蓮林區管理處網頁（http:// http://hualien.forest.gov.tw/）、大農大富平地森林園區臉書網頁，或撥打花蓮林區管理處育樂課洽詢（03）832-5141＃268。

(中國時報)

賴惠員落選 支持者勸進轉戰立委 送名車黃金 1年違法吸金65億

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。