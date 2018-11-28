超酷威力輪 長輩暢遊平森

2018年11月28日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

冬季是最適合觀賞楓香紅葉的季節，花蓮林管處主打的「楓紅季序曲」活動即日起開放報名，邀請民眾「站著」漫遊園內13公里自行車道，體驗林田山園區近百年的林業史記，林管處指出，今年引進威力輪取代往年的單車工具，讓長輩也能輕鬆漫遊，不用擔心踩不動腳踏墊。

大農大富平地森林園區內建置了13公里自行車道，蜿蜒於南北環道的樹林之間，但不少長輩苦於腳踏車騎乘困難，花蓮林管處自國外引進能「自主平衡」的電動代步車威力輪，與一般腳踏車不同的外型十分吸睛，除可在騎乘時享受酷炫、平順且靈敏的駕馭手感。

為迎接最適觀賞楓香紅葉的季節，花蓮林管處將在12月15日舉辦「楓紅季序曲」活動，共有包括林田山巡禮、風箏DIY、賞楓騎趣等的活動。花蓮林管處指出，活動將會安排林田山林業文化園區體驗近百年前的林業史蹟與近代木雕藝術創作，中午前往地方知名的大和擂茶舖體驗客家擂茶文化品嚐在地家常美食，下午則騎乘酷炫威力輪穿梭在平森楓紅森林自行車道，及在蟻窩裝置藝術中進行風箏DIY活動，製作屬於自己的可愛動物風箏帶回家。

即日起開放網路限時限量報名，詳情可至花蓮林區管理處網頁（http:// http://hualien.forest.gov.tw/）、大農大富平地森林園區臉書網頁，或撥打花蓮林區管理處育樂課洽詢（03）832-5141＃268。

(中國時報)