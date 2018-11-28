送名車黃金 1年違法吸金65億

2018年11月28日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

雅格瑞科技集團台灣區負責人陳志標自2017年5月起涉以廣發獎金、超高獲利來違法吸金，還不定期發放瑪莎拉蒂名車、鑲鑽iPhone、勞力士名錶等獎品，短短1年就吸引3000人瘋狂投資，吸金金額高達65億4472萬餘元，新北地檢署27日依違反銀行法等罪嫌起訴陳志標、桃園市警龜山分局大華所警員黃文煌等11名集團份子。

檢方調查，陳志標在2017年透過馬來西亞籍男子「安德魯」關係，引進未經許可的雅格瑞科技集團投資方案後，以使用體壇對沖軟體ADASA系統、主要營運據點設於英國，推出保證獲利84％至180％、獎金優厚的投資方案，吸引民眾以一單位美金1000元、5000元、1萬元、5萬元為單位投資。

檢調發現，為吸引民眾投資，該集團推出6種優厚獎金機制，除了單純投資即可獲利的靜態獎金，還有推薦下線入會的推薦獎金，另還有對碰獎金、代數獎金、領導獎金，連加碼投資都還能獲得充值獎金。

除了獎金優厚，陳志標還不定時推出促銷活動，發放瑪莎拉蒂名車、黃金、鑲鑽iPhone、黃金版iPad、勞力士名錶等獎品引誘投資人繼續加碼投入資金並招攬下線。

今年7月間檢調收網，除在陳志標、另名主嫌洪明秋住處查扣現金8794萬元及總值約1.3億元的比特幣129顆、以太幣345顆外，還查扣洪明秋名下1部瑪莎拉蒂超跑。

新北地檢署昨日偵結陳志標、洪明秋及桃市警龜山分局大華所警員黃文煌等11名主嫌犯罪部分後，依違反銀行法等罪嫌起訴；至於協助吸金的北市警北投分局大屯所員警鄭祐任，目前分案偵辦中。

(中國時報)