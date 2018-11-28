整修露營設施 活化海口園區

2018年11月28日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣口湖鄉「海口故事園區」斥資7100萬元興建，卻因水電與地目問題尚未克服，無法成為合法的露營區，27日鄉公所進行露營區後續規畫，未來將與成龍溼地、宜梧滯洪池串聯，打造口湖鄉帶狀的特色觀光區。

近年來露營風氣盛行，民眾上網發現海口故事園區可免費露營，到了現場才發現園區設備老舊缺乏管理，紛紛向口湖鄉公所反映，鄉公所爭取經費展開露營區規畫，營造沿海區首處露營區。

口湖鄉長林哲凌表示，海口故事園區由縣政府斥資7100萬元興建，2013年9月完工啟用，面積約21公頃，鄰近金湖漁港與海堤，夕陽如畫美不勝收，主要訴求海岸原始風情，但因位處偏遠且缺乏行銷，知道的人並不多。

前年9月他就任鄉長，即著手展開活化，去年1月縣府委託鄉公所管理園區，並共同向觀光局爭取1500萬元經費，展開園區設施整修，完工後將與在地社團合作派員進駐，提供旅遊資訊與露營服務。

林哲凌指出，海口故事園區建造初始即考慮露營項目，因此設有相關設施，但因為水電與地目問題尚未克服，還需要投入興辦事業計畫與經費，才能打造為合法的露營區。

未來一旦完成海口故事園區露營區，將可串聯生態環境教育場域成龍溼地、觀光休閒景點宜梧滯洪池，並結合烏魚、鰻魚、台灣鯛等在地特色產業，讓口湖鄉的觀光條件更為豐富。

(中國時報)