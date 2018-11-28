2020藍綠白三國演義

2018年11月28日 04:11 中國時報 陳冠安

隨著九合一地方大選落幕，2020總統大選的議題迅速浮上檯面。實際上，距離2020選舉日也僅剩13個月左右，考量到兩黨初選將會在2019年上半年進行，可以說，台灣人民很快地就要面臨另一次的政治變遷。

從此次的選舉結果來看，2020年相對於2016年的選舉，統獨議題的重要性將可能大幅降低。此次幾位當選者，泛藍如韓國瑜、侯友宜；泛綠如鄭文燦、黃偉哲，在各自陣營都屬於意識形態色彩較輕，抑或是將選戰主軸放在民生、經濟等非統獨議題的參選人。也因此，主打「顧台灣」、「反併吞」意識形態牌的民進黨，便在此次選舉中嘗到雪崩式敗選的滋味，縣市長從13席大幅滑落到6席。

更特別的是，過去以「北藍南綠」為政治版圖的界線，也在人民厭惡統獨議題，而重視民生、經濟牌的脈絡下，驟然鬆動。否則傳統上被視為泛藍的基隆、新竹市和桃園市，便不可能在大逆風的情況下，仍由民進黨掌握；而泛綠盤的高雄、嘉義市則不可能讓國民黨參選人翻盤。

在經歷多年的統獨狂熱之後，許多基層民眾不免懷疑、反思，統獨議題是否蓋過許多更切身相關的經濟、民生議題？而那些始終癡迷的統獨擁護者，是否多屬可因此蒙利的「政治菁英」、「知識分子」或是「覺醒青年」。從此來看，就無怪乎如今意識形態的退潮，並且以民主制度的運作方式，票選出那些主打民生議題的政治人物。

如果在未來13個月內，這樣的社會趨勢、民之所向仍然持續，那麼2020年的總統大選就不再是2016年的政治發展對決，而更可能是經濟、社會發展的路線辯論。倘若民進黨繼續主打意識形態牌，在兩黨對決的情況下，蔡英文的連任之路便危機重重，很可能成為第一個無法連任的總統。

不過有意思的是，國安局日前在立法院表示，預估2020年將有3組參選人，已編列相關維安預算。

合理推估，除了國、民兩黨外，第3組很可能就是一直被認為有大位野心的柯文哲，抑或是其他虎視眈眈的第三勢力。也就是說，2020年將可能重現2000年總統大選或今年台北市長選舉的三方會戰。

而在藍綠對決，綠必敗的情況下，第三勢力的出現，便為2020年的選舉帶來不確定性。相對來說，這就對本會被直接淘汰出局的蔡英文相當有利。

如果以台北市此次選情來推估2020總統大選的政治版圖，泛藍基本盤應稍微下修，而泛綠則上調，與中間選民形成三分均勢。目前透過綁住賴清德與陳菊，蔡英文儘管聲勢低迷，但已然穩住挑戰2020大選資格的陣腳，不太可能再出現背刺隊友，且蔡本身的支持率大至在25%至30%，推估在全國可望拿下比姚文智在台北市17%更多的票數，在此情況下，其實是有可能在藍綠白大戰中，複製2000年的陳水扁，僥倖取勝。

不過就蔡英文目前的低迷聲望來看，要鞏固泛綠基本盤，勢必就得主打統獨牌，維持過去飽受批評的兩岸政策，甚至對中國大陸的回應更強硬。於是2020年的總統大選，很可能出現綠獨唱意識形態、藍白力拚民生經濟的詭異現象。但也因為是三方角逐，哪方最終能勝出，仍有待觀察。（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)