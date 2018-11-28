地方倒逼中央解凍兩岸

2018年11月28日 04:11 中國時報 柳金財

九合一選舉結果，國民黨大勝，贏得15個縣市長席位，民進黨慘輸到只剩6個；六都之中，國民黨更拿下了新北、台中與高雄3都，地方聲量大增，形成「地方包圍中央」之勢。面對高雄市長當選人韓國瑜、台中市長當選人盧秀燕、南投縣長林明溱都表態要用九二共識來拚經濟，行政院長賴清德也只能表示尊重。新的地方執政版圖可望對兩岸關係的發展帶來一線曙光。

選前韓國瑜即公開表態認同「九二共識」，選後也表示將在市府設置「兩岸工作小組」，在九二共識的前提下，友善、開放、不預設立場地與大陸進行經貿溝通，為高雄經濟找出口，中、彰、投等縣市的新百里侯也紛紛響應，更說「中央不做，我們地方政府來做」。

選後「地方包圍中央」的新局勢預料將影響現有的兩岸關係。大陸當局以「九二共識」作為與台灣友好政黨及政治勢力交往的政治基礎。蔡英文執政後，已有泛藍執政的8個縣市首長共同參訪大陸，商議觀光旅遊、農漁產品銷售等事宜，未來15個藍營執政縣市將更有力量加強兩岸交流，至少可以先形成「兩岸關係地方化」的局面。如果藍營執政縣市與大陸經貿往來、各項交流無礙，不僅對綠營執政縣市會造成壓力，更會在台灣內部形成「一國兩治」，切斷中央與地方兩岸政策的一致性。

柯文哲成功連任後，台北、上海的雙城論壇也確定在12月舉行。隨著地方版圖的翻轉，未來兩岸城市治理的交流可望增加。先前高雄市由陳菊主政時，曾力邀大陸5個城市參與港灣城市論壇，對岸集體缺席，韓國瑜上任後，有可能扭轉局面。台中市東亞青運的主辦權因東奧正名公投而被取消，在台中由綠地變藍天，且東奧正名公投未通過，準市長盧秀燕也表達爭取繼續主辦的意願，東亞青運是否能「敗部復活」，也是觀察大陸善意的一項指標。

在謝長廷擔任高雄市長時，曾定位高雄與深圳、廈門的關係屬「一國兩市」；馬總統執政時，陳菊市長尚能參訪大陸，但蔡總統執政後，高雄已難與大陸城市交流。

韓國瑜既已表態承認九二共識，大陸當局可以仿照台北上海雙城論壇，設立「廈雄論壇」，讓高雄、廈門開啟另一條兩岸地方治理的交流管導。

選舉結果出爐後，國台辦已表示，在對兩岸關係性質、兩岸城市交流性質有正確認知的基礎上，大陸歡迎台灣更多縣市參與兩岸城市交流合作。在蔡政府一直不願調整兩岸政策的僵局下，也許可以由地方百里侯先打開一條兩岸交流的道路，作為兩岸關係的突破口，以倒逼中央改變。

（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)